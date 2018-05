„Dieser Aufstiegsmodus ist eine Katastrophe “

Anzeige

DUISBURG.Mit Uwe Weidemann (Bild) landete der SV Waldhof Mannheim in der Saison 1992/93 einen absoluten Glücksgriff. In kürzester Zeit spielte sich der zehnmalige DDR-Nationalspieler nach seinem Wechsel vom 1.FC Nürnberg in die 2.Bundesliga zu den Blau-Schwarzen nicht allein seines markanten Blondschopfes wegen in den Vordergrund. Vielmehr entpuppte sich der Mittelfeldstratege zum Leistungsträger und Motor in der Mannheimer Schaltzentrale.

„Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um wieder nach oben zu kommen“, sagt der heute 54-Jährige, dessen Vertrag nach zwei Jahren im Frankenland ausgelaufen war. Auch wenn sich sein Aufenthalt in der Quadratestadt auf nur acht Monate beschränkte, blickt er heute sehr gerne zurück. „Es war ein verschworener Haufen. Die Sprache hatte zwar schon so seine Eigenheiten, aber wir von der Ossi-Fraktion haben zusammengehalten“, schmunzelt Weidemann und spricht auf seine Teamkollegen Jörg Kirsten, René Hecker und Tom Stohn an. Weidemann wechselte vom SVW zum MSV Duisburg und hatte dort wohl die sportlich beste Zeit seiner Karriere. Über Schalke 04, Hertha BSC Berlin, FC Gütersloh und Fortuna Düsseldorf beendete er 2002 seine aktive Laufbahn.

„Mir wurde oft gesagt, dass ich eine größere Karriere hätte machen können, wenn ich nicht so häufig verletzt gewesen wäre“, blickt er zurück. Bei der Fortuna stieg er dann auch ins Trainergeschäft ein, dass ihn im November 2008 auch zum KFC Uerdingen 05, dem Relegationsgegner des SV Waldhof Mannheim, führte. Dort musste er nach turbulenten Jahren mit drei Insolvenzen, mehreren Führungswechseln und einem sportlichen Niedergang bis in die sechstklassige Niederrheinliga einen undankbaren Job antreten.