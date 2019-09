Direkt zurück in die Spur

Düsseldorf.Mikhail Ponomarew war stinksauer. Wutentbrannt stürmte der umstrittene Mäzen des KFC Uerdingen zehn Minuten nach dem Abpfiff in Richtung seiner in der Tiefgarage unter der Düsseldorfer EM-Arena geparkten Luxuskarosse. Direkt nach Abpfiff hatte der russische Millionär die Mannschaft in der Kabine zusammengestaucht. Für Uerdingens Trainer Heiko Vogel stehen nach der 0:3 (0:0)-Niederlage gegen den SV Waldhof in der 3. Fußball-Liga ungemütliche Tage an, die „Rheinische Post“ spekulierte am Dienstag schon über eine bevorstehende Entlassung.

Marcel Seegert bekam von Ponomarews Ausbruch nichts mit. Der Mannheimer Innenverteidiger feierte draußen mit 500 mitgereisten SVW-Fans noch einen bemerkenswerten Erfolg, durch den die Waldhöfer seit dem 12. Mai 2018 (0:2 in Ulm) auswärts ungeschlagen bleiben. „Das war astrein“, sagte Seegert nach einer furiosen zweiten Halbzeit, in der Tore von Maurice Deville (48.), Arianit Ferati (82.) und Marco Schuster (90.) die Überlegenheit des Aufsteigers nur unvollständig dokumentierten. Die Uerdinger, mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, brachen im zweiten Durchgang völlig weg und konnten bei etlichen weiteren Mannheimer Großchancen froh sein, nicht in ein echtes Debakel geschlittert zu sein. Auf der einen Seite lief ein echtes, gewachsenes Team auf, auf der anderen eine üppig bezahlte Ansammlung von Individualisten.

Am Sonntag kommt Rostock

„Dass Uerdingen nicht die kollegialste Mannschaft ist, ist bekannt. Sie kommen eher über individuelle Qualität, weniger über den Teamspirit“, erklärte Seegert. Ganz anders stellt sich das beim SV Waldhof dar. Markus Scholz und Valmir Sulejmani langzeitverletzt, Gianluca Korte nicht einsatzbereit, dazu diverse weitere Patienten wie Raffael Korte, Mohamed Gouaida oder den in der ersten Halbzeit gegen Uerdingen mit einer Bänderblessur ausgewechselten Kapitän Kevin Conrad – aber das Team funktioniert auch mit mehreren Profis, die bisher nur in der zweiten Reihe standen, vorzüglich. Das bleibt als wichtigste Erkenntnis des Montagabend-Spiels in der mit 3400 Zuschauern gähnend leeren Düsseldorfer Arena.

„Die Jungs, die reingekommen sind und wenig Spielpraxis hatten, haben es überragend gemacht“, sagte Seegert. Torschütze Deville stimmte dem ausdrücklich zu: „Es war großartig, was die geleistet haben, die heute in die Bresche gesprungen sind.“ Angesprochen haben durfte sich in erster Linie Ferati, der nach seinem schwachen Auftritt beim 1:2 gegen Würzburg einen klaren Aufwärtstrend zeigte. Sein Tor zum 2:0, ein feiner Lupfer aus 25 Metern, war sehenswert, auch sonst fiel der 22-Jährige aus Bad Cannstatt mit einigen klugen Pässen positiv auf. Für diesen vielversprechenden Auftritt gab es Komplimente vom Trainer. „Für Ari war es wichtig, dass er eine gute Partie gemacht und getroffen hat. Er ist ein Spieler, den wir aufbauen wollen und dem wir auch die Zeit geben wollen. Denn wir wissen, was er kann“, sagte Bernhard Trares. „Mit dem Fuß ist er fantastisch, er muss sich nur körperlich durchsetzen. Das hat er aber schon viel besser als gegen Würzburg gemacht. Gut, dass wir ihn als Alternative haben.“

Auch der seit dem Aufstieg kaum berücksichtigte Linksverteidiger Marcel Hofrath wies 60 Minuten lang seine Drittliga-Tauglichkeit nach. „Die Einwechslungen waren alle gut“, bezog Trares auch Mete Celik und den jungen Florian Flick ins Lob mit ein. Nach dem Rückschlag gegen Würzburg fanden die Mannheimer so direkt wieder in die Erfolgsspur zurück.

„Gerade nach einer Heimniederlage auswärts mit einem Sieg weiterzumachen, ist super“, sagte ein zufriedener Trares. Für Innenverteidiger Seegert besaß der deutliche Erfolg beim KFC sogar richtungsweisenden Charakter. „Für die Psyche ist es wichtig, dass der positive Trend fortgesetzt wird und der positive Schwung nicht abebbt. Es gibt in der 3. Liga immer wieder Schlüsselspiele, die die Richtung für die nächsten Wochen prägen“, meinte der 25-Jährige und fügte vielsagend hinzu: „Nach acht, neun Spieltagen kann man sagen, wo es hingehen könnte.“ Das ist beim SVW zurzeit Platz sechs, also das obere Tabellendrittel. Dieser Höhenflug befeuert die Euphorie im Umfeld: Zum reizvollen Duell mit dem früheren Bundesligisten Hansa Rostock am Sonntag (13 Uhr) rechnet der Aufsteiger mit weit über 10 000 Zuschauern.

