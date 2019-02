Diring bleibt beim SV Waldhof

Mannheim/Bensheim. Mittags testeten seine Kollegen beim Spaß-Training in der Bensheimer Kletterhalle noch ihre Schwindelfestigkeit, am frühen Abend gab Dorian Diring (Bild) bekannt, dass sein Weg bei Fußball-Regionalligist SV Waldhof weitergeht. Der dynamische Mittelfeld-Mann aus dem Elsass verlängerte seinen auslaufenden Vertrag in Mannheim um zwei Jahre - unabhängig davon, ob der ersehnte Aufstieg in die 3. Liga klappt oder nicht.

„Das Vertrauen des Vereins bedeutet für mich eine große Wertschätzung. Meine Entscheidung beim SVW zu verlängern, habe ich nicht zuletzt an dem Gesamtpaket festgemacht. Ich kann mich mit den Zielen und der Entwicklung des Vereins zu 100 Prozent identifizieren, fühle mich sehr wohl in der Stadt und glaube, dass wir mit den Fans im Rücken hier alle zusammen etwas Großes erreichen können“, sagte Diring in einer Mitteilung des Regionalliga-Tabellenführers. Auch beim SVW sind sie froh, den 26-Jährigen, der in dieser Saison zu den Leistungsträgern gehört, halten zu können. „Dorian ist nicht nur wegen seiner Qualität ein Fixpunkt in unserer Mannschaft. Er kann ein Team auf und neben dem Spielfeld führen und dieses große Plus möchten wir uns auch in den nächsten Jahren erhalten“, erklärte der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

Ohne den wegen eines Kapselrisses außer Gefecht gesetzten Franzosen hatten die Mannheimer in der Bensheimer Kletterhalle gelungene Abwechslung in den Trainingsalltag gebracht. Deren Inhaber Michael Dreißigacker ist großer SVW-Anhänger. Am Sonntag (13 Uhr) geht es zum letzten Test bei Hoffenheim II, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. alex (Bild: Binder)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019