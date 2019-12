Dorian Diring - es droht eine Hiobsbotschaft

Mannheim.Der Dauerläufer war auf Krücken unterwegs. Nach Abpfiff humpelte Dorian Diring durch die Katakomben des Carl-Benz-Stadions. „Keine Ahnung. Morgen weiß ich mehr“, wollte der Franzose in Diensten des Fußball-Drittligisten SV Waldhof keine Einschätzung abgeben, wie schwer es ihn beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig erwischt hatte. Bei einem kleinen Foul von Bernd Nehrig in der gegnerischen Hälfte hatte sich Diring in der 20. Minute das Knie verdreht und musste ausgewechselt werden. Nach ersten Einschätzungen aus der medizinischen Abteilung des SVW ist es möglich, dass das Kreuzband des Mannheimer Topscorers im linken Knie (4 Tore/9 Vorlagen) in Mitleidenschaft gezogen wurde – ein Riss gilt als eine der schwerwiegendsten Sportler-Verletzungen, Ausfallzeit mindestens sechs Monate. „Wir müssen die MRT-Untersuchung am Montag abwarten“, hofft Trainer Bernhard Trares noch, von der nächsten personellen Hiobsbotschaft verschont zu bleiben.

Diring ist in seiner aktuellen Verfassung für die Mannheimer praktisch unersetzbar. Als Kilometerfresser im Mittelfeld, als Ideen- und Vorlagengeber, als Torschütze und Standardspezialist – an sieben der neun letzten Waldhof-Treffer war der Straßburger beteiligt. „Es wäre schlimm, wenn Dori länger fehlen würde. Er ist unser Dreh- und Angelpunkt“, sagte Kumpel Maurice Deville. Diring wäre nach Torhüter Markus Scholz (Kreuzbandriss), Raffael Korte (nach Meniskus-OP wieder im Training) und Torjäger Valmir Sulejmani (Syndesmoseband-riss) der nächste Mannheimer Langzeitverletzte in dieser Saison. Bei Fanliebling Sulejmani sieht es zumindest so aus, dass er in der Woche nach dem Spiel in Zwickau am Samstag wieder zur Mannschaft zurückkehren könnte. „Ich bin noch bis zum 14. Dezember krankgeschrieben und will am 16. Dezember wieder ins Training einsteigen. Mein Ziel ist es, zum Rückrundenbeginn im Januar bei 100 Prozent zu sein“, sagte der Deutsch-Kosovare im Stadionheft zum Braunschweig-Spiel.

Es gab am Sonntag indes auch gute Nachrichten aus der Mannheimer Personalabteilung. Mohamed Gouaida, vor der Saison aus Sandhausen an den Alsenweg gewechselt, feierte gegen Braunschweig nach vier Monaten Pause wegen eines immer wieder aufgebrochenen Muskelfaserrisses sein Comeback für den SVW. Seinen bis dato letzten Ligaeinsatz hatte Gouaida am 31. Juli beim 1:1 in Magdeburg, mit der Partie gegen Braunschweig kommt er jetzt auf 37 gespielte Minuten. „Ich war lange verletzt. Deshalb waren zehn Minuten waren für mich heute schon okay“, erklärte der 26-jährige Tunesier.

Gouaida hofft, dass er spätestens zur Rückrunde bei 100 Prozent sein wird. „Ich brauche jetzt ein bisschen Spielpraxis, denn Spiel und Training sind nicht dasselbe“, meinte der offensive Mittelfeldmann, der sich Waldhof-Trainer Trares aber schon für die Spiele in Zwickau und gegen Chemnitz aufdrängen will: „Wenn der Trainer mir heute zehn Minuten gegeben hat, hoffe ich, dass er mir im nächsten Spiel 20 oder 30 Minuten gibt. Ich brauche noch ein bisschen Cardiotraining, aber so langsam komme ich.“

