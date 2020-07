Dreikampf um den Stammplatz im Waldhof-Tor?

Mannheim.Viel mehr Pech geht gar nicht. Das Zweitliga-Debüt von Jan-Christoph Bartels für den SV Wehen Wiesbaden Ende September 2019 war nach nur zwei Minuten auf dem Platz auch schon wieder vorbei. Der Torhüter erlitt in der Partie gegen den VfL Osnabrück kurz nach dem Anpfiff einen Sehnenriss und fiel praktisch für den Rest der Saison aus. Am Montag erinnerte sich der SV Waldhof an den talentierten Hessen und verpflichtete den noch beim 1. FC Köln unter Vertrag stehenden Bartels (21) für die kommende Saison in der 3. Liga. Aus dem Zweikampf um den Stammplatz im Tor zwischen Markus Scholz und Timo Königsmann dürfte somit ein Dreikampf werden, denn der gebürtige Wiesbadener wurde auf höchstem Niveau in Mainz sowie Köln ausgebildet und durchlief bis zur U 21 alle Junioren-Nationalmannschaften des DFB.

„Er ist ein junger, talentierter Torhüter, den ich schon zu seiner Zeit bei Mainz 05 beobachtet hatte. Schon damals war sein Talent zu erkennen. Er favorisiert das moderne und zielorientierte Torwartspiel“, sagte Mannheims Torwarttrainer Dennis Tiano.

Über Bartels’ Vertragslaufzeit machte der SVW wie zuletzt auch bei der Verlängerung von Jan Just keine Angaben. Da Sportchef Jochen Kientz laut eigenen Aussagen vorerst nur Ein-Jahres-Verträge anbieten will, dürfte das Arbeitspapier des jungen Torhüters bis Sommer 2021 befristet sein. „Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird“, sagte der Manager.

Bartels, der beim Bundesligisten in Köln keine Perspektive mehr besaß, äußerte sich voller Vorfreude über die neue Aufgabe am Alsenweg. „Ich bin sehr froh darüber, das Trikot des SV Waldhof tragen zu dürfen. Jochen Kientz und besonders Dennis Tiano haben sich intensiv um mich bemüht und mich vom sportlichen Konzept total überzeugt. Seit dem ersten Gespräch habe ich den Eindruck, dass hier sehr intensiv gearbeitet wird und alle extrem hungrig auf den Erfolg sind. Besonders mit der großen Tradition und den tollen Fans im Rücken freue ich mich, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu dürfen“, sagte der Hesse. Pech hatte er zuletzt ja auch mehr als genug.

