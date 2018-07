Dritte Liga ohne den Waldhof

Anzeige

Schon der war zu der Überzeugung gekommen, dass dem KFC Uerdingen, der sich in der Relegation sportlich gegen den SV Waldhof durchgesetzt hatte, die Lizenz zu Recht erteilt wurde, obwohl eine geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 1,2 Millionen Euro am vorgesehenen Stichtag 90 Minuten zu spät auf dem DFB-Konto eingegangen war. Der DFB argumentierte, dass nicht Uerdingen schuld am verspäteten Eingang des Geldes hatte, sondern die Hausbank des Fußball-Verbands aufgrund „besonderer Geschäftsbedingungen“ die Summe mit Verzögerung auf dem DFB-Konto gutgeschrieben habe.

In anderen Fällen war der Fußball-Bund weitaus kleinlicher gewesen. So wurde etwa dem SV Wilhelmshaven 2001 die Regionalligazulassung verweigert, weil eine gefaxte Seite zehn Minuten zu spät in Frankfurt angekommen war.

„Regularien sind eben dafür da, eingehalten zu werden“, begründete SVW-Manager Kompp die ursprüngliche Klage. Der Waldhof sei es den friedlichen Fans und seinen Partnern daher schuldig, die Entscheidung überprüfen zu lassen.

Inhaltlich wollte Kompp das Urteil nicht bewerten. „Uns liegt noch keine schriftliche Begründung vor“, meinte der 35-Jährige, der ebenfalls noch auf die schriftliche Ausführung des Urteils des DFB-Sportgerichts vom 5. Juli wartet. Hier war der SVW wegen des Spielabbruchs im Relegationsrückspiel gegen Uerdingen zu einen Drei-Punkte-Abzug, einer Geldstrafe von 40 000 Euro und verschiedenen Auflagen verurteilt worden. In diesem Fall hat der SVW vorsorglich Berufung eingelegt.

