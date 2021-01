Halle.Patrick Glöckner nahm seinen Kapitän Marcel Seegert nach dem Abpfiff in den Arm und diskutierte die Szene, die dem SV Waldhof in der letzten Minute fast doch noch drei Punkte beim Halleschen FC beschert hätte. Der Mannheimer Abwehrchef hatte nach einem kurz ausgeführten Eckball in der 90. Minute aus 20 Metern abgezogen, der Ball krachte an den Innenpfosten, beim Nachschuss scheiterte Marco

...