Ein Verein kämpft gegen den Relegationsfluch

Bremen.Zweimal ist der SV Waldhof Mannheim bislang in der Aufstiegsrunde zur 3.Liga gescheitert. Doch es gibt einen Club, der diese Marke locker überbieten kann. Der Bremer SV ist in den letzten vier Jahren hintereinander (!) jeweils als Meister der Oberliga Bremen in der Relegationsrunde zur Regionalliga gescheitert. „Natürlich würden wir es gerne sehen, dass der Meister direkt aufsteigt“, seufzt Gerd Lenk, Sportlicher Leiter beim Bremer SV: „Der Norddeutsche Fußball-Verband hat das aber blockiert, was uns bislang noch niemand richtig erklären konnte.“

Das direkte Aufstiegsrecht in die Regionalliga Nord hat lediglich der Meister der Niedersachsen-Liga, die Meister aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen ermitteln gemeinsam mit dem Niedersachsen-Vizemeister zwei weitere Aufsteiger. Der Frust und das Unverständnis in der Hansestadt sind ähnlich groß wie in der Quadratestadt, wo der Waldhof als Meister im Jahre 2016 (gegen Lotte) und als Vizemeister 2017 (gegen Meppen) in der Relegation ebenfalls das Nachsehen hatte.

Der große Crash in dieser Saison

Besonders bitter verlief die Aufstiegsrunde für den Bremer SV im Jahr 2015. „Es war eine Dreierrunde und die beiden Erstplatzierten stiegen auf. Wir waren im dritten Spiel zum Zuschauen verdammt und Hildesheim musste genau 3:2 gegen Schilksee gewinnen, damit am Ende beide aufsteigen würden. Am Ende lautete das Ergebnis 3:2“, schildert Lenk, der eine Absprache der beteiligten Vereine witterte. „Der Frust war enorm groß, aber wir sind auf ein Neues angetreten.“