Ein Weltmeister und viele Zuschauermagneten

Mannheim.Am Freitagabend (19 Uhr) startet die 3. Fußball-Liga mit dem Duell 1860 München gegen Preußen Münster in die Saison. Mittendrin ist Aufsteiger SV Waldhof, der sich im neuen sportlichen Umfeld behaupten will. Wir haben die wichtigsten Fakten zur untersten deutschen Profiklasse zusammengefasst.

Fernsehen: Wer es nicht ins Stadion schafft, kann künftig alle Waldhof-Spiele live im gebührenpflichtigen Streaming-Dienst der Telekom („MagentaSport“) verfolgen; auch eine Konferenz wird angeboten. Außerdem zeigen die 3. Programme der ARD wie SWR, WDR und MDR am Samstagnachmittag insgesamt 86 ausgewählte Partien in voller Länge. Am Wochenende geht es mit den Spielen Rostock gegen Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr, NDR/MDR), Kaiserslautern gegen Unterhaching (Samstag, 14 Uhr, SWR/BR) und Magdeburg gegen Braunschweig (Samstag, 17.45 Uhr, ARD) los. Drittliga-Zusammenfassungen bietet auch die Samstags-Sportschau der ARD an, Sport1 präsentiert montags ab 23.30 Uhr in der Sendung „3. Liga pur“ alle Höhepunkte des Spieltags.

Dauerkarten: Der SV Waldhof hat sich mit aktuell rund 3200 verkauften Dauerkarten gleich auf Platz sieben der Drittliga-Zuschauermagneten geschoben. An der Spitze der Hitliste stehen Braunschweig (12 700), Magdeburg (11 600) und Kaiserslautern (11 100), wobei die Pfälzer damit um 500 Dauerkarten unter ihrem Wert aus der Vorsaison liegen. Bisher nur 290 Saisontickets verkauft hat Viktoria Köln, auch bei Großaspach (400) sieht es nicht viel besser aus.

Die prominentesten Spieler: Seine Karriere ist seit längerem auf dem absteigenden Ast angesiedelt, aber eines kann Kevin Großkreutz niemand mehr nehmen: Der Uerdinger Verteidiger wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Beim KFC kickt der 30-Jährige zusammen mit dem früheren Frankfurter Stefan Aigner, außerdem haben die Rheinländer im vom Europa-League-Teilnehmer FC Zürich geholten Dänen Andreas Maxsö und dem Ex-Bayern Jan Kirchhoff weiteres prominentes Personal im Aufgebot. Ein Länderspiel in der Vita stehen hat der einstige Hoffenheimer Marvin Compper, der jetzt für den MSV Duisburg verteidigt. Den höchsten Marktwert aller Drittliga-Profis haben laut dem Portal „transfermarkt.de“ allerdings zwei Verteidiger-Talente aus der U 23 des FC Bayern: Lars Lukas Mai (19/2,5 Millionen Euro) und Chris Richards (19/1,5 Millionen Euro) wird in München perspektivisch der Sprung ins Star-Ensemble des Rekordmeisters zugetraut.

Auswärtsfahrten: Die Fans von Hansa Rostock müssen die meisten Kilometer auf der Autobahn schrubben, wenn sie ihr Team in alle fremden Stadien begleiten wollen – die 19 Auswärtsfahrten des Ostsee-Clubs addieren sich laut Google Maps auf 11 070 Kilometer. Trotz der weiten Reisen in den Osten landen die Allesfahrer des SV Waldhof im Drittliga-Ranking mit 6963 Kilometern nur auf dem 15. Platz. Die Würzburger Kickers kommen mit 6102 Kilometern am besten weg.

