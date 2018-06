Anzeige

In der DFB-Darstellung war geschildert worden, dass Uerdingen am 29. Mai bei einer Bank bis 15.30 Uhr – so schreiben es die Regeln vor – eine Liquiditätsreserve hätte hinterlegen müssen. Das Geld – es soll sich um rund 1,2 Millionen Euro gehandelt haben – war angewiesen, aber eben noch nicht valutiert, also noch nicht wertgestellt. Das war erst am nächsten Tag passiert – und damit später als die Regeln es zulassen. Das hatte dazu geführt, dass die sportlich unterlegenen Waldhöfer – sie hatten beide Relegationsspiele gegen Uerdingen verloren – eine neue Chance auf den Aufstieg bekamen.

Die zerschlug sich gestern in Frankfurt. DFB-Vizepräsident Rainer Koch sagte in wortreichen Ausführungen: „Die Verletzung der Frist ist nicht Uerdingen anzulasten.“ Und daraus leite sich ab, dass der Klub Aufsteiger in die 3. Liga sei.

Waldhof-Geschäftsführer Kompp betonte jedenfalls: „Man muss auch ein guter Verlierer sein.“ Wie dem auch sei werde der Waldhof „voll fokussiert die Herausforderung in der vierten Liga angehen und erneut um den Aufstieg kämpfen.“ Kompp erläuterte, dass mit den Spielern ohnehin für die 3. und 4. Liga geplant worden sei. „Bis Ende August können wir noch an unserem Kader feilen“, sagte er mit Verweis auf Wechselfristen. „Enttäuscht bin ich nicht, das ist nicht das richtige Wort. Wir haben ja keine Leistung abgeliefert. Dennoch wurde heute eine kleine Hoffnung zerstört“, sagte der Präsident des SV Waldhof, Klaus Rüdiger Geschwill auf Anfrage dieser Zeitung. „Nun planen wir eine Saison in der Regionalliga“, betonte Geschwill.

Der Waldhof-Präsident hätte lieber im sportlichen Bereich gepunktet. „Nun müssen wir das Ergebnis akzeptieren.“

Der SV Waldhof ist nunmehr in drei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils in den Relegationsspielen um den Aufstieg zur 3. Liga gescheitert – zunächst am niedersächsischen Klub Sportfreunde Lotte, ein Jahr später am SV Meppen, aktuell am KFC Uerdingen. Die Partie zwischen Waldhof und Uerdingen war am 27. Mai beim Stand von 2:1 für Uerdingen im Carl-Benz-Stadion zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden. Nach allen vorliegenden Erkenntnissen hatten gewaltbereite „Ultras“ aus dem Waldhof-Block Böller und Raketen abgeschossen sowie bengalische Feuer entzündet. „Glauben Sie mir“, sagte dazu gesten Waldhof-Präsident Geschwill, „wir hätten liebend gerne eine friedliche Partie zu Ende gespielt, im Zweifel auch verloren.“ Es werde nun die Aufgabe sein, „die schwierige Situation zu meistern, aus der breiten Masse der friedlichen Fans, solche Leute zu erkennen.“

Mit Maurice Hirsch hat der SV Waldhof einen ehemaligen Bundesliga-Spieler für die neue Saison verpflichten können. Der 25-jährige Mittelfeldakteur kommt von den Stuttgarter Kickers.

Der gebürtige Mannheimer Hirsch erhält bei seinem Jugendverein einen Einjahresvertrag bis zum Sommer 2019. Hirsch hatte von 2014 bis 2016 sieben Bundesliga-Spiele für Hannover 96 bestritten.

