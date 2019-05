Empfang im Stadthaus und Autokorso: SV Waldhof Mannheim feiert Meisterschaft

Die Stadt Mannheim empfängt die Drittliga-Aufsteiger des SV Waldhof Mannheim am Sonntag um 11 Uhr im Ratssaal des Stadthauses in N1. Im Anschluss ist ein Autokorso durch die Kunststraße, um den Friedrichsplatz und durch die Fressgasse geplant. Verfolgt die blau-schwarze Party in diesem Live-Artikel.

14.15 Uhr: Friedliche Feier löst sich langsam auf

Gut zwei Stunden waren die Buwe auf drei Lkw verteilt durch die Stadt unterwegs. Nachdem laut Polizei 500 Fans am Stadthaus der Pokal-Präsentation beiwohnten, begleiteten gut 300 Anhänger den Autokorso durch die Kunststraße, um den Wasserturm und durch die Fressgasse bis zum Rathaus. Für die Mannschaft geht es ab Montag für drei Tage nach Mallorca, bevor sich Trainer und Team auf das Pokalfinale gegen den Karlsruher SC vorbereiten, das am Sonntag, 26. Mai, im Wildpark steigt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Meisterfeier. Alles verlief störungsfrei und ohne Zwischenfälle.

13.05 Uhr: Fans legen Hand an den Pokal

Der direkte Kontakt zu den eigenen Anhängern für Trainer und Team auf den hohen Aufbauten der Lkw wird zur wahren Herausforderung – doch es gibt nicht einen, dem Jannik Sommer, Kevin Conrad und Co. verweigern würden, höchstpersönlich Hand an den Meisterpokal legen zu dürfen.

12.18 Uhr: Live-Video vom Autokorso

11.50 Uhr: Da ist der Pott

Nachdem die Mannschaft mit lautstarken Jubel empfangen wurde und hunderte Fans das SVW-Lied mit erhobenen Schals gesungen haben, präsentiert die Mannschaft ihren Meister-Pokal.

11.42 Uhr: Live-Video vom Paradeplatz

11.34 Uhr: Paradeplatz füllt sich

Es verdichtet sich auf dem Paradeplatz - nach dem offiziellen Empfang folgt nun gleich die von mittlerweile hunderten Fans erwartete Pokal-Präsentation. 500 Anhänger werden in der Stadt erwartet.

11.26 Uhr: Trares: "Tolle Geste"

Freudestrahlend nehmen die Spieler und Funktionäre ihre Auszeichnungen und Urkunden entgegen. "Das ist eine tolle Geste" , so SVW-Trainer Bernhard Trares.

11.20 Uhr: Der Ehrenrat würdigt das Team

Der Ehrenrat des SV Waldhof ehrt nicht nur Bernd Beetz, Jochen Kientz und Bernhard Trares als Persönlichkeiten, die alle dazu beigetragen haben, den Waldhof wieder in den Profi-Fußball zu bringen: Die Spieler erhalten alle die Leistungsnadel in Silber.

11.09 Uhr: Lob vom OB an den Verein

Der Oberbürgermeister würdigt den Verein in seiner Rede ausdrücklich: "Mit Ihrem Engagement in dieser Saison haben Sie bewiesen, dass Sie sich feiern lassen dürfen, es aber auch verdient haben, gefeiert zu werden" , betont Kurz und führt weiter aus: "Der SV Waldhof hat einen Lauf und eine sensationelle Saison gespielt. Großes Kompliment an das Trainerteam, die Mannschaft und das Management. Das ist toll für die Stadt."

11.05 Uhr: Stolzer OB Kurz

Unter kräftigem Beifall wird der frischgebackene Regionalliga-Meister im Ratssaal der Stadt willkommen geheißen. Der Oberbürgermeister zeigt sich stolz auf die Mannschaft.

11.01 Uhr: OB Kurz mit Statement

Erst vor Kurzem hatte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Quadratestadt anlässlich der Meisterschaft der Adler zur "Eishockeystadt" ernannt. Zur Frage, ob da nach dieser Saison auch der Fußball wieder hinzukommen könne, sagt Kurz: "Das Potential dazu ist da, der Haken noch nicht."

10.54 Uhr: Mit Sonnenbrillen und Pokal

Die Spuren der nächsten langen Party-Nacht sind unübersehbar, als der Mannschaftsbus des SV Waldhof am Sonntag um 10.47 Uhr am Nebeneingang des Mannheimer Stadthauses vorfährt. Sonnenbrillen sind bei vielen der Aufstiegshelden ein Pflichtutensil beim offiziellen Empfang der Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga. Raffael Korte darf den Pokal in den Ratssaal tragen, wo der Mannheimer Oberbürgermeister warme Worte ans Team richten wird.

10.45 Uhr: Die Fans versammeln sich

Eine knappe viertel Stunde vor dem Empfang im Mannheimer Stadthaus versammeln sich auf dem Paradeplatz die ersten Fans, um dem SV Waldhof zuzujubeln. Die Mannschaft von Coach Bernhard Trares wird am Vormittag von Oberbürgermeister Peter Kurz geehrt. Im Anschluss ist ein Korso durch die Kunststraße geplant.

Infos zur SVW-Party am Sonntag

Nach dem letzten Saisonspiel gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 am Samstag, der Vergabe des Meisterpokals und einer langen Nacht in der Mannheimer "Manufaktur" feiern die Blau-Schwarzen am Sonntag fleissig weiter.

Die Stadt wird die Kunststraße im Bereich des Stadthauses für die erforderlichen Aufbauarbeiten bereits ab 8 Uhr voll sperren. Zudem wird der Zugang zum Stadthaus zum Paradeplatz hin mit Gittern abgesperrt.Gefährliche Gegenstände wie pyrotechnische Artikel, Fackeln, Waffen jeder Art sowie Gegenstände, die zu erheblichen Verletzungen führen können, sind im Veranstaltungsbereich nicht zugelassen.

Am Montag wird ein Großteil der Mannschaft zur Saisonabschlussfahrt nach Mallorca aufbrechen, am 26. Mai wartet dann noch das badische Pokalfinale gegen den Karlsruher SC auf die Waldhöfer.