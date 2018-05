Entscheidung in West-Staffel vertagt

Anzeige

Mannheim.Die Fans des SV Waldhof müssen sich eine weitere Woche gedulden, bis feststeht, wer der Gegner in den beiden Relegationsspielen sein wird. Am Wochenende siegten in der Regionalliga West sowohl Spitzenreiter KFC Uerdingen (4:0 gegen Wuppertal) als auch der Zweite Viktoria Köln (1:0 in Rhynern). Damit entscheidet sich die Meisterfrage erst am letzten Spieltag, wenn die zwei Punkte vorne liegenden Krefelder mit einem Sieg in Wiedenbrück alles klarmachen können. Spielt der KFC nur unentschieden, könnte allerdings die mit dem deutlich besseren Torverhältnis ausgestattete Viktoria bei einem Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach II noch an Uerdingen vorbeiziehen. Der West-Meister empfängt den SVW im Hinspiel (Donnerstag, 24. Mai) und reist zum Rückspiel (Sonntag, 27. Mai) nach Mannheim. alex