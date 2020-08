Eppingen will SV Waldhof wieder ärgern

Mannheim/Eppingen.Eine badische Kleinstadt, in den 70er Jahren politisch dem schwäbischen Landkreis Heilbronn zugeschlagen, aber im Fußball als Kraichgauer weiter der alten Heimat angegliedert: Wenn der SV Waldhof am Samstag (15.30 Uhr/live im Waldhof-Livestream auf YouTube) im Achtelfinale des badischen Landespokals beim VfB Eppingen antritt, begibt er sich an die äußerste Grenze des Verbandsgebiets.

Die Mannheimer interessieren diese geographischen Feinheiten wenn überhaupt nur am Rande, sie wollen die Pflichtaufgabe beim Verbandsligisten ohne größere Schwierigkeiten lösen. „Es ist wie immer gegen eine unterklassige Mannschaft, es geht um unser Spiel. Wir kennen die Stärken und Schwächen Eppingens, haben den Gegner beobachten lassen und nehmen nichts auf die leichte Schulter. Dennoch werden wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken – sie müssen sich an uns orientieren“, sagte SVW-Trainer Patrick Glöckner. Dem 43-Jährigen fehlen nur der Langzeitverletzte Dorian Diring (Knorpelschaden), Max Christiansen (Fußblessur) und Jan-Hendrik Marx (Trainingsrückstand). Außerdem geht der Waldhof mit dem Rückenwind des 4:1-Endspielsiegs gegen den FC Nöttingen im Verbandspokal der Vorsaison in die Begegnung.

Marx macht SVW-Fans Hoffnung

Rechtsverteidiger Marx, um den es seit Wochen Wechselgerüchte gibt, machte den SVW-Fans am Donnerstag mit einer Nachricht in den sozialen Netzwerken Hoffnung, dass er doch am Alsenweg bleiben könnte. „Hallo Leute, auch wenn ich in dieser Vorbereitung noch kein Spiel absolvieren konnte, was natürlich speziell wegen der Pokalspiele echt schade war, fühlt es sich dennoch gut an, wieder mit der Mannschaft trainieren zu können“, schrieb der Hesse: „Nach meinen Beschwerden am Knie ist es so, dass ich derzeit keine Zweikämpfe bestreiten kann, aber das hat auch bald endlich ein Ende! Momentan spielt mein Knie gut mit, ich halte euch auf dem Laufenden!“ Das liest sich nicht so, als sei Marx mit den Gedanken schon bei einem anderen Verein.

Seine Kollegen sollten die Fahrt in den Kraichgau mit einer gewissen Vorsicht antreten: Beim letzten Duell mit den Eppingern vor zwei Jahren im Achtelfinale des Verbandspokals taten sich die Mannheimer enorm schwer und gewannen nur knapp mit 1:0. Trainer Bernhard Trares hatte etliche Stammkräfte geschont. Ein Experiment, das beinahe schiefgegangen wäre. Der SVW benötigte ein Eigentor zum Weiterkommen. „Es war eine Flanke von der linken Seite, ich dachte, ein Gegenspieler wäre noch hinter mir, ich wollte klären, dann doch nicht“, erinnerte sich VfB-Unglücksrabe Mark Rauh in dieser Woche in der „Heilbronner Stimme“. Sein Missgeschick und die Rote Karte für Sven Palinkasch waren damals die entscheidenden Szenen in einer engen Begegnung, in der die Eppinger an der Sensation schnupperten.

Im Viertelfinale wartet Lauda

„Meine Erinnerungen an das Waldhof-Match sind auch vorwiegend positiv“, sagte VfB-Trainer David Pfeiffer. Damals wie heute gilt: Für Eppingen, Anfang der 80er Jahre mal für eine Saison gemeinsam mit dem SVW in der 2. Bundesliga Süd, ist das Kräftemessen mit den Profis aus Mannheim trotz der Corona-Einschränkungen ein absolutes Highlight der Saison. „Die Vorfreude ist riesig“, sagte Palinkasch. Der Eppinger Plan ist klar: Noch einmal so ein Spiel wie damals abliefern – nur ohne den Platzverweis und das Eigentor. Abgespeichert ist eben auch, dass der VfB nah am Unmöglichen war. „Das ist unser Anhaltspunkt“, sagte Palinkasch.

Coach Pfeiffer ordnete die Kräfteverhältnisse aber auch realistisch ein: „Im Normalfall ist das eine klare Sache.“ Deshalb solle auch niemand enttäuscht sein, sofern die Eppinger nach einer Viertelstunde schon auf verlorenem Posten stehen sollten. „Das Schlimmste wäre, wenn wir dann die Köpfe hängen lassen“, sagte der VfB-Trainer. Gegen einen solch übermächtigen Gegner könnte der VfB auch mit 0:3, 0:4 verlieren – und immer noch ein gutes Spiel abgeliefert haben. „Daher ist es unser Ziel, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten.“ Im Viertelfinale wartet Landesligist FV Lauda auf den Sieger der Begegnung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020