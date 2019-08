Erinnerungen an den Alsenweg

JENA/Mannheim.Der Saisonstart ist für den FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga gehörig daneben gegangen. Nach vier Spielen steht das Konto der Thüringer noch immer bei null Punkten – am Sonntag (14 Uhr) kommt nun Aufsteiger SV Waldhof ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Dabei war die Hoffnung groß gewesen, den Schwung und die Euphorie aus der vergangenen Saison, als sechs der letzten sieben Spiele gewonnen wurden und der Klassenerhalt auf der Zielgeraden eingetütet wurde, mit in die neue Spielzeit hinüberzuretten. Doch einmal mehr gab es bei den Thüringern einen großen Umbruch im Kader – 14 Spieler gingen, 16 Neue kamen.

Mit dem namibischen Nationalspieler Manfred Starke (1. FC Kaiserslautern) und Maximilian Wolfram (FC Ingolstadt) verlor Carl Zeiss vor Rundenstart noch zwei Stammkräfte und absolute Leistungsträger an Ligakonkurrenten, Phillip Tietz ging noch eine Klasse höher zum SV Wehen Wiesbaden. Vor der 0:2-Niederlage beim FSV Zwickau hatte man bereits reagiert und mit Eroll Zejnullahu einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet, der die Erfahrung von 79 Zweitligaspielen für den 1. FC Union Berlin und den SV Sandhausen mitbringt. Ihm folgte später Raphael Obermaier vom SK Sturm Graz.

Verletzungsprobleme in Vorsaison

Einer der dienstältesten Spieler des derzeitigen Jenaer Kaders ist Julian Günther-Schmidt, ein gebürtiger Pforzheimer, der im Jahr 2011 und 2012 aber auch Fußspuren in der Jugend-Abteilung des SV Waldhof hinterlassen hat. Aktuell geht er in seine dritte Spielzeit bei den Thüringern, nach zwei Leih-Jahren vom FC Augsburg hat er nun einen Zwei-Jahres-Vertrag in Jena unterschrieben. „Ich komme mit dem Umfeld hier wunderbar klar. Ich erfahre die Wertschätzung, die einem Spieler guttut – insbesondere nach meiner jüngsten Verletzungshistorie.“

In der vergangenen Saison reichte es bei ihm nur zu neun Ligaspielen, in denen ihm allerdings fünf Treffer gelangen. Immer wieder wurde er von Verletzungen zurückgeworfen. „Das war schon wie ein Fluch in der letzten Saison. Ich habe mir am 1. Spieltag das Innenband gerissen, in der Winterpause kamen dann die Leistenprobleme, die viel Zeit in Anspruch genommen haben. Ende April wurde ich dann operiert, so dass ich jetzt zwar langsam zurückkomme, aber noch nicht bei 100 Prozent bin“, bringt der 24-Jährige genau das mit, was im heutigen Fußball-Geschäft oftmals nicht gewährt wird: Geduld.

Diese Eigenschaft erklärt vielleicht auch, warum er es mit dem Weg der kleinen Schritte versucht. Zwar hat er bei seiner vorhergehenden Station in Augsburg bei vier Kurzeinsätzen bereits Bundesliga-Luft geschnuppert, den großen Durchbruch wollte er jedoch nicht erzwingen.

„Der FC Augsburg hat mir immerhin die Chance gegeben, mich bei den Profis zu zeigen und dort habe ich auch einen Profivertrag unterschrieben. Was letztlich gefehlt hat, müssen andere beurteilen. Ich war Anfang 20 und da ist es wichtig, dass man spielt, deshalb bin ich da sehr entspannt“, sagt Günther-Schmidt.

Auf seine Zeit beim SV Waldhof, als er mit Spielern wie Baris Atik (heute Dynamo Dresden) oder Dennis Broll (VfB Gartenstadt) die letzte Generation in der B- und A-Junioren-Bundesliga gebildet hat, blickt er sehr positiv zurück. Bernd Großmann hatte ihn einst vom FC Nöttingen an den Alsenweg geholt und ihm das nötige Rüstzeug mitgegeben. „Es war eine coole Mannschaft, mit der wir in der Junioren-Bundesliga gespielt haben. Mit den damaligen Trainern Bernd Großmann und Stephan Groß, von denen ich einiges lernen konnte, habe ich teilweise noch immer vereinzelt Kontakt. Es war eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt Günther-Schmidt.

Auch von der heutigen Waldhof-Mannschaft hält er sehr viel: „Ich gehe davon aus, dass Mannheim nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Es ist eine eingespielte und spielerisch starke Mannschaft.“

Marco Schuster kennt der 24-Jährige noch aus seiner Zeit in Augsburg, mit Max Christiansen verbrachte er ein Jahr in Ingolstadt. Dennoch geht er optimistisch in die Partie am Sonntag gegen seinen Jugend-Verein: „Ich tippe auf ein 2:1 – und zwar für uns.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019