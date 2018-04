Anzeige

Mannheim.Die Euphorie ist zurück bei Fußball-Regionalligist SV Waldhof, nachdem der erneute Einzug in die Aufstiegsspiele mit dem 1:0-Sieg bei Kickers Offenbach wieder zum Greifen nahe ist. Aber wirtschaftlich haben die Mannheimer weiterhin ihre Probleme, ohne die beträchtlichen Zuschüsse von Investor und Mäzen Bernd Beetz sähe es schlecht aus. Doch in der Stadt bewegt sich wieder etwas: Am Dienstagabend veröffentlichte der Traditionsverein einen von Mannheims OB Peter Kurz, Sportbürgermeister Lothar Quast, den Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und Gerhard Schick (Grüne), den Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei, Boris Weirauch (beide SPD) und Elke Zimmer (Grüne) sowie allen relevanten Waldhof-Gremien unterzeichneten offenen Brief, in dem die Unternehmen der Region zur stärkeren Unterstützung des großen Mannheimer Traditionsvereins aufgefordert werden. Ein neuer Schulterschluss kurz vor den entscheidenden Wochen der Saison.

Appell an Sponsoren

„Wem der Fußball in Mannheim am Herzen liegt, der kann jetzt etwas tun. Der Schlüssel zum Erfolg ist der Zusammenhalt, der den SV Waldhof schon einmal stark gemacht hat“, heißt es darin. Seit dem Ende des Engagements der Mittelstandsvereinigung „Mannheimer Runde“ nach dem Einstieg von Parfüm-Millionär Beetz 2016 tut sich der SVW enorm schwer, neue Sponsoren zur Finanzierung des Spielbetriebs zu finden. Das soll sich nach dem Willen der Unterzeichner wieder ändern.

„Wir wollen zu alter Stärke zurückfinden, um schließlich wieder große Erfolge gemeinsam feiern zu können. Damals wie heute zählen wir auf Ihre Unterstützung. Es ist jetzt an der Zeit den entscheidenden Schritt zu gehen und nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. Nur gemeinsam können wir unser großes Ziel erreichen“, schreiben sie: „Es macht uns stolz, eine solch starke Fanbase auf der Seite des Vereins zu wissen. Diese Unterstützung wünschen wir uns auch von der Mannheimer Wirtschaft und Gesellschaft.“