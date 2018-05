„Es wird ein Spiel auf Biegen und Brechen“

Anzeige

Duisburg/Krefeld.Stefan Krämer stand noch völlig unter Strom – und outete sich so als großer Fußballromantiker. „So stelle ich mir Fußball vor. 50:50, ein ausverkauftes Stadion. Super, besser geht’s nicht! Wir freuen uns wahnsinnig“, war der Trainer des KFC Uerdingen nach dem 1:0-Heimsieg über den SV Waldhof sichtlich angetan von der Zweitliga-Kulisse in der Duisburger Arena: „Wenn die Spieler nicht so müde wären, würde ich sagen: Lass uns morgen direkt weiterspielen.“

Mit seiner emotionalen Einschätzung traf der 51-jährige Hobby-DJ einen Nerv. 18 162 Zuschauer hatten im Ausweichstadion – die legendäre Krefelder Grotenburg erfüllte die Sicherheitsanforderungen für diese Begegnung nicht – einem denkwürdigen Relegationshinspiel beigewohnt. Ausverkauft war die Heimstätte des MSV Duisburg indes nicht: Der Zweitligist hatte einen Teil seines Heimbereichs nicht freigegeben. Wegen des hohen Zuschauer-andrangs musste der Spielbeginn trotzdem kurzfristig um 30 Minuten nach hinten verlegt werden.

Ein Umstand, den der in Mainz geborene Krämer nicht minder adrenalingeladen kommentierte. „Wenn man vor zwei Jahren gesagt hätte: ‚Pass mal auf. In zwei Jahren fängt ein Spiel des KFC Uerdingen eine halbe Stunde später an, weil so viele Leute den KFC sehen wollen‘, dann hätten sie Dich wahrscheinlich in irgendein Krankenhaus eingeliefert – aber da, wo Du nicht mehr rauskommst. Wir hätten auch eine Stunde gewartet, wenn das Stadion voll geworden wäre“, stellte der charismatische Lockenkopf klar.