Etwa 4000 Fans bei Saisonstart des SV Waldhof Mannheim erlaubt

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim darf am Montag beim Saisonauftakt gegen Viktoria Köln mit etwa 4000 Fans planen. Dies gab der Verein nach einem intensiven Austausch mit der Stadt Mannheim und dem Gesundheitsamt am Freitag bekannt. Wie viele Zuschauer konkret zugelassen werden, sollen mit den abschließenden Berechnungen im Laufe des Samstags vorliegen. Es werden nur Sitzplatzkarten in den Verkauf gehen.

Nach der bundeseinheitlichen Regelung für eine Rückkehr der Zuschauer in die Sport-Arenen hat das Land Baden-Württemberg wie erwartet seine Corona-Verordnung ebenfalls angepasst. Damit haben die Profi-Clubs im Südwesten für eine sechswöchige Testphase nun die rechtliche Grundlage, um ihr Stadion oder ihre Halle mit maximal 20 Prozent der zulässigen Zuschauerzahl zu füllen.

Voraussetzung für die Regel ist, dass der Schwellenwert von 35 neu gemeldeten Coronavirus-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vorangehenden sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz nach den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts) am Sonntag nicht überschritten werden wird und das Infektionsgeschehen klar eingrenzbar ist. Ansonsten wird das Spiel ohne Zuschauer stattfinden.

"Klar ist, dass bei diesen Sportveranstaltungen keine neuen Infektionsherde entstehen dürfen. Entscheidend ist für mich deshalb, dass die Veranstalter die hohen Auflagen wie zum Beispiel den Verkauf von personalisierten Tickets auch erfüllen", sagte Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag. Zudem sollen allen Fans Sitzplätze mit einem Abstand von 1,5 Metern in alle Richtungen zugewiesen werden, Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden, Anhänger des Gäste-Teams sind nicht zugelassen.

"Vereine und Fans haben es gemeinsam in der Hand, dass unter Pandemiebedingungen Sportveranstaltungen mit Zuschauern wieder möglich sind", sagt Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Bei einem Fehlverhalten könne zur bisherigen Regelung zurückgekehrt werden, warnte er. Bislang waren bei Großveranstaltungen im Land maximal 500 Zuschauer zugelassen.

Infos zum Ticketerwerb

Sollte wegen der oben genannten Gründe kurzfristig kein Spiel mit Zuschauern möglich sein, so wird der Verein den Verkauf entsprechend rückabwickeln, informierte der SVW weiter. Dabei haben die Inhaber der Tickets folgende Möglichkeiten: Verzicht auf die Rückerstattung und somit Spende an den SVW, Gutschrift des bezahlten Betrages für die Nutzung bei einem kommenden Spiel oder Rückabwicklung des Ticketkaufs und Erstattung des Kaufpreises.

Voraussichtlich ab Sonntag haben zunächst Dauerkarteninhaber der letzten Saison die Möglichkeit, maximal zwei Tickets zu erwerben. Dies ist ausschließlich online möglich. In einer zweiten Verkaufsphase haben dann Mitglieder und Inhaber von Herzbuwe-Dauerkarten die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Über den genauen Verkaufsstart informiert der SVW zeitnah.

Weiter schreibt der Waldhof in der Pressemitteilung, dass für eine optimale Auslastung des bewilligten Kontingents Blöcke mit Einzelsitzen sowie Blöcke mit zwei Sitzplätzen nebeneinander verfügbar sein werden. Diese dürfen ausschließlich Personen aus einem Haushalt nutzen. In den Blöcken mit nebeneinanderliegenden Sitzen ist ein einzelner Ticketerwerb nicht möglich.



© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020