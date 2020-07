Eine denkwürdige Saison in der 3. Liga ist beendet und hinterlässt Fans wie neutrale Beobachter angesichts der besonderen Umstände mit mehr als gemischten Gefühlen. Wie attraktiv diese Klasse sein kann, wie ausgeglichen sich die Leistungsstärke gestaltet, wie emotional es auf den Rängen zugeht – diese unabdingbaren Zutaten für ein echtes und geerdetes Fußball-Gefühl gab es vom ersten Spieltag an mit dem SV Waldhof als frechem und spielstarken Aufsteiger mittendrin statt nur dabei. Was dann allerdings angesichts der Corona-Pandemie veranstaltet wurde, konterkarierte die bis dahin fesselnde Show auf dem Rasen.

Ohne auf die besonderen Rahmenbedingungen der Drittligisten – Stichwort TV-Geld und Zuschauereinnahmen – Rücksicht zu nehmen, peitschte der DFB das Restprogramm auf Biegen und Brechen durch. Chancengleichheit mit Blick auf die unterschiedlichen Termine zum Trainingsneustart, die Gesundheit der Spieler, die ohnehin meist auf Kante genähten Finanzen der Clubs oder auslaufende Verträge zum 30. Juni – all das sollte keine Rolle spielen, nur um am Ende zwei Aufsteiger und einen Relegationsteilnehmer präsentieren zu können. Dieses Ziel wurde erreicht, die ganze Schwere der Kollateralschäden wird sich allerdings erst in einigen Monaten zeigen. Ein mehr als fader Beigeschmack bleibt.

In dieser Gemengelage ehrt es die handelnden Personen beim SV Waldhof, dass sie zwar etwas der verpassten Chance nachtrauern, sich nun aber nicht auf die Rolle der beleidigten Leberwurst beschränken, wie das teilweise bei der Diskussion um den Saisonabbruch der Fall war. Und der SVW hat schließlich genug eigene Baustellen, die eher den Blick nach vorne verlangen – auch wenn diese teilweise ihre Ursachen in bestimmten Maßnahmen während der Hochphase der Pandemie-Bekämpfung haben: Freistellungen im Umfeld des Trainerteams, die rigorose Umsetzung von Kurzarbeit Null, die öffentliche Demontage von Kapitän Kevin Conrad – all das war der Stimmung in der Mannschaft sicherlich nicht zuträglich und bestärkte letztlich wohl auch Trainer Bernhard Trares in seinen Gedanken, eher einen Schlussstrich zu ziehen, als etwas zur verantworten müssen, mit dem er sich in der nächsten Spielzeit womöglich nicht zu 100 Prozent identifizieren könnte.

So geht Trares als gefühlter Waldhof-Held – ganz im Wissen, dass garantiert andere Türen aufgehen werden, während Sportchef Jochen Kientz um seine Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden ist. Er muss nun nicht nur die passenden Spieler, sondern auch noch einen Coach finden, der zum Waldhof passt und der genügend Klasse hat, die im Umfeld gestiegenen Erwartungshaltungen zu erfüllen.

