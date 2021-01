Flügelflitzer für den SV Waldhof: Jastrzembski wechselt auf Leihbasis nach Mannheim

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat sich bis Saisonende mit Dennis Jastrzembski verstärkt. Der 20 Jahre alte Flügelspieler kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten Hertha BSC Berlin an den Alsenweg, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Zuletzt lief Jastrzembski jedoch für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga auf, die eine Leihe mit dem gebürtigen Rendsburger mit polnischen Wurzeln vorzeitig beendeten. Beim SCP kam Jastrzembski in der dieser Saison auf lediglich drei Einätze über 23 Minuten Spielzeit.

Mit seiner Schnelligkeit soll Linksfuß Jastrzembski jetzt das Offensivspiel des SVW ankurbeln. Der Sportliche Leiter der Blau-Schwarzen, Jochen Kientz, jedenfalls ist überzeugt von den Stärken des aktuellen polnischen U21-Nationalspielers und verweist auf die elf Bundesligaspiele, die Jastrzembski in seinen jungen Jahren für die Hertha und den SCP aufweisen kann. Das spreche „für seine gute individuelle Qualität“, wird Kientz in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Dennis in dieser Saison für uns auflaufen wird. Wir haben ihn sehr genau beobachtet und sind uns sicher, dass er uns weiterhelfen kann“, ist sich Kientz sicher.

Jastrzembski äußerte sich wie folgt zum Wechsel: „Die Spielweise der Mannschaft gefällt mir wirklich sehr und passt gut zu meinen Stärken. Ich möchte dem Verein helfen, die Saisonziele zu erreichen und freue mich auf die kommenden Monate mit dem Team.“

