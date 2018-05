Gärtner: „Das war wirklich meine letzte Aktion“

Die große Enttäuschung nach einem Scheitern in den Aufstiegsspielen erlebte Sebastian Gärtner gleich zweimal mit. 2016 vergab er gegen Lotte im Heimspiel eine Großchance, 2017 traf er im Elfmeterschießen in Meppen nur den Pfosten. © Binder

Nürnberg/Mannheim. Wie sich so ein Aufstieg anfühlt, weiß Sebastian Gärtner mittlerweile. Der frühere Mittelfeld-Allrounder des SV Waldhof war vor zwei Wochen live dabei, als sein 1. FC Nürnberg in Sandhausen die Rückkehr in die Bundesliga klarmachte. Beim „Club“ hat der gebürtige Franke zum 1. Februar eine Stelle als Junior Manager Marketing angetreten.

„Wir waren mit der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4405 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.05.2018