Ganz anders als gewünscht

Anzeige

Und dennoch hätten die Mannheimer diesen dummen Gegentreffer sogar verkraften können, wenn sie vor allem in der zweiten Halbzeit – als auch den Ulmern in der Hitze sichtlich die Kräfte ausgingen – ihre Chancen genutzt hätten. Doch weder Mirko Schuster nach einem Patzer von Ulms Keeper Ortag (78.) noch Conrad, dessen Kopfball am Pfosten landete (86.), oder dem eingewechselten Jesse Weißenfels allein vor dem Ulmer Tor in der Nachspielzeit wollte wenigstens der eigentlich verdiente Ausgleich gelingen – um nur die dicksten Möglichkeiten aufzuzählen.

„Am Ende waren wir deshalb vielleicht der etwas glückliche Sieger“, räumte auch Ulms Trainer Holger Bachthaler ein, während die Mannheimer versuchten, sich an den positiven Aspekten aufzurichten. „Wenn wir unsere Chancen ausspielen, geht es vielleicht 4:2 für uns aus“, erkannte nicht nur Torwart Scholz aus der Perspektive des letzten Manns gegen Ende ein klares Übergewicht der Blau-Schwarzen. Neuzugang Timo Kern sah sich sogar an die vergangene Saison erinnert, als der SVW in einigen Spielen teilweise ebenfalls viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten machte.

„Wir müssen einfach die Tore machen“, meinte der ehemalige Walldorfer. „Das war das einzige Problem“, monierte Kern, der einen starken Einstand im neuen Trikot feierte und auf jeden Fall zu den Lichtblicken des Nachmittags gehörte. „Er hat beim Test in Braunschweig schon gut gespielt, da erwarten wir uns schon etwas“, sah das Trainer Trares ähnlich und gab Valmir Sulejmani im Sturm ähnlich gute Noten. „Er ist immer wieder gut in die Räume gelaufen und hat sehr viel investiert. Da bin ich auch sehr zufrieden“, beschrieb der SVW-Coach den Auftritt des Angreifers, der mit Kern und Jan Just auf der rechten Abwehrseite das Neulings-Trio in der Startformation der Mannheimer bildete. Lediglich Just ließ bei seinen Aktionen nach vorne vielleicht etwas die Ruhe vermissen – bei einem 21-Jährigen aber wohl letztlich zu verzeihen.

In der Summe blieb nach einem gebrauchten Tag deshalb auch einiges Brauchbares, das die Mannheimer in die nächsten Spiele mitnehmen können. „Jetzt müssen wir uns die Punkte, die wir heute haben liegenlassen, eben woanders holen“, blickte Coach Trares bereits auf die nächste Partie in Hoffenheim.

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/svw

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.07.2018