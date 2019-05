Gemischte Bilanz mit Luft nach oben

Mannheim.Da sich die Saison des souveränen Regionalliga-Meisters SV Waldhof mit dem letzten Auswärtsspiel beim FC Astoria Walldorf (Samstag, 14 Uhr) so langsam dem Ende zuneigt, bricht unweigerlich die Zeit der Bilanzen und Rückblicke an. Was der SVW als Mannschaft geleistet hat, wurde inzwischen ausreichend gewürdigt, individuell fallen die Rückschauen allerdings weitaus wechselhafter aus. Raffael

...