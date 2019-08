Glänzende Aussichten - der SVW ist längst in der Liga angekommen

Mannheim.Lukas Kwasniok verabschiedete sich noch mit einem frommen Wunsch. „Ich hoffe, wir sehen uns im Rückspiel wieder“, sagte der Trainer des FC Carl Zeiss Jena und schaute seinen Kollegen Bernhard Trares an, der gerade mit dem SV Waldhof hochverdient mit 2:1 (1:1) gewonnen hatte und die Thüringer in eine noch schlimmere Krise stürzte. Alle fünf Spiele hat der ostdeutsche Traditionsverein in der 3.

