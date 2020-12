Glöckner: „Der Abschluss hat ein bisschen den Charme genommen"

Mannheim.Die Chance, den Eindruck der beiden krachenden Niederlagen gegen den TSV 1860 München (0:5) und die SpVgg Unterhaching (1:4) mit einem guten Auftritt zum Jahres-Ausklang zu korrigieren, wurde Trainer Patrick Glöckner und dem SV Waldhof genommen. Aufgrund eines Corona-Falls beim Halleschen FC sagte der DFB das letzte Drittliga-Spiel des Jahres am Samstag ab. Vor den Sonntagsspielen stehen die Kurpfälzer auf Rang 14, zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen. Im exklusiven Interview zieht der SVW-Trainer eine Bilanz des ersten halben Jahres und macht den Fans der Blau-Schwarzen Hoffnung, dass es nicht bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gehen wird.

Herr Glöckner, Ihr erstes halbes Jahr beim SV Waldhof geht zu Ende. Eine Zeit, die auch für Sie persönlich ein Wechselbad der Gefühle bereitgehalten hat. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Patrick Glöckner: Ups and Downs sind im Fußball normal. Wenn ich das große Ganze sehe, muss ich sagen, dass ich rückblickend zufrieden bin. Wir hatten seit dem ersten Spiel Verletzungspech und somit direkt einen limitierenden Faktor. Die Spielstruktur und Art und Weise der Umsetzung unseres Teams auf dem Platz war überwiegend toll anzusehen und hat uns viel Freude bereitet. Ein Team, das vor Energie und Selbstvertrauen strotzt – und das, obwohl einige Spieler zuvor noch nie auf der einen oder anderen Position gespielt hatten oder vorab wenig Erfahrung in der 3. Liga sammeln konnten. Der Abschluss mit den letzten beiden Spielen hat uns leider ein bisschen den Charme genommen, von dem, was wir uns zuvor erarbeitet hatten. Dennoch gehe ich absolut positiv in die Weihnachtspause.

Die bisherige Saison lässt sich in drei Phasen gliedern: In den ersten Spielen starke Leistungen, die sich nur unzureichend in Punkten widerspiegelten. Dann hervorragende Auftritte gegen Magdeburg (5:2), Ingolstadt (4:1) und Saarbrücken (4:1), auf die zum Jahresende der rasante Abwärtstrend mit drei Niederlagen und 1:11 Toren folgte. Haben Sie mit diesen Schwankungen gerechnet?

Glöckner: Zwischenzeitlich war die Mannschaft so gut eingespielt, dass alles gegriffen hat. Vorgaben und Umsetzung waren eins. Das war top. Aber bei jungen, in der 3. Liga teilweise unerfahrenen Spielern hast du immer mal Leistungsschwankungen, das ist normal. Junge Spieler wachsen unter anderem auch an erfahrenen Führungsspielern, welche uns leider in den letzten beiden Partien nicht zur Verfügung standen. Aber das werden wir über die Pause wieder geschultert bekommen.

Wie sehr hat die Stimmung im Team unter den jüngsten Niederlagen gelitten? Sind Sie jetzt auch im mentalen Bereich noch mehr gefordert?

Glöckner: Als Mentalcoach ist man immer gefordert, unabhängig von der Mannschaftsleistung gibt es immer einzelne Spieler, die unzufrieden sind oder andere Sorgen haben. Die beiden hohen Niederlagen tun natürlich weh. Deshalb wäre es schön gewesen, wenn wir in Halle hätten spielen können, um zumindest eine Reaktion zu zeigen.

Sie verabschieden die Spieler nun in eine neuntägige Weihnachtspause, am 28. Dezember soll wieder trainiert werden. Ist das nicht viel zu kurz, um wieder zu neuen Kräften zu kommen?

Glöckner: Die Pause muss leider reichen und wir müssen es so akzeptieren. Es ist nicht so, dass die Jungs bis zum 28. Dezember frei haben und wir dann wieder starten. Das wäre fahrlässig und würde unser Verletzungsrisiko erhöhen. Die Spieler haben für zuhause individuelle Pläne für den läuferischen und den Kraftbereich, damit die Balance stimmt.

Mit welchen Rückkehrern planen Sie fest zum Trainingsauftakt am 28. Dezember?

Glöckner: Dabei geht es um Ferati, dessen Zerrung bis dahin auskuriert sein müsste. Saghiri wäre schon in Halle wieder dabei gewesen, seine Schwellung am Knöchel ist weg und er hat am Freitag schmerzfrei trainiert. Sonst rechne ich vorerst mit keinem weiteren Spieler.

Sprich für die länger Verletzten wie Marco Schuster, Max Christiansen, Jesper Verlaat, Jan-Hendrik Marx und Dorian Diring wird es bis zum Verl-Spiel am 8. Januar nicht reichen?

Glöckner: Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nicht danach aus.

Wie wird die kurze Vorbereitung bis zum ersten Spiel gegen Verl inhaltlich gestaltet sein?

Glöckner: Es geht darum, eine Mannschaft zu strukturieren und entsprechende Abläufe einzuüben. Wir wollen schauen, dass wir unsere taktischen Prinzipien weiter verfestigen und versuchen, eine Mannschaft einzuspielen, die dann auch am ersten Spiel so auflaufen kann. Bisher hatten wir viele Änderungen aufgrund von Ausfällen und da ist es jetzt wichtig, zu wissen: Wen hat man zur Verfügung, wie erwartet man den ersten Gegner und versucht dann, seine Mannschaft so gut es geht einzuspielen.

Trainer heben ungern einzelne Spieler hervor. Aber die Entwicklung welches Spielers hat Sie persönlich am meisten positiv überrascht?

Glöckner: Man sieht einige Entwicklungen. Wir haben drei Spieler, die jetzt schon eine bessere Quote haben als in der kompletten Vorsaison: Dominik Martinovic, Marcel Costly und Arianit Ferati. Joseph Boyamba, der aus der Regionalliga kam, hat mit sieben Toren schon gezeigt, zu was er in der Lage sein kann. Andere sind zu Stammspielern herangewachsen. Generell ist es aber immer eine Frage des Kollektivs, jeder muss seinen Teil beitragen. In den Spielen war niemand dabei, der abgefallen ist. Die letzten beiden Partien grenze ich aus, die möchte ich nicht auf die Goldwaage legen, weil da so viel durcheinander gewirbelt werden musste, die Spieler mit den ganzen Fahrten und englischen Wochen über ihrem Limit waren.

Leidet unter Ihrem offensiven Spielstil manchmal die defensive Balance?

Glöckner (lacht): Wir haben in einigen Spielen gesehen, dass es nicht immer der Fall ist! Entscheidend sind auch immer die Tagesform und Art und Weise, wie man die Gegentore bekommt. Selbst Teams wie Bayern München oder Leipzig bekommen dieses Jahr mehr Gegentore als sonst, weil sie aber auch mehr Tore schießen und offensiven, attraktiven Fußball spielen. Paderborn zum Beispiel ist mit einer sehr offensiven Spielweise zweimal aufgestiegen.

Aber 29 Gegentore in 15 Spielen sind doch sicher auch Ihnen zu viel?

Glöckner: Das steht außer Frage. Davon sind aber neun Gegentore in den beiden letzten Spielen gefallen, hinzu kommen sechs Standardtore. Und nicht zu vergessen ist die Situation zu Saisonbeginn, in der wir kurzfristig zwei Außenverteidiger zu Innenverteidigern umfunktioniert haben, ohne dass sie eingespielt waren. Sie sind in die Bresche gesprungen und haben ihre Aufgabe gut gemacht. Man kann unsere defensive Struktur somit eigentlich noch gar nicht richtig bewerten. Wenn man einen offensiven, attraktiven Fußball spielen will, dann ist das Risiko gewiss etwas höher. Aber man kann das Risiko absichern, mit Erfahrung, einer eingespielten Mannschaft und klaren Abläufen.

Wenn man sich den zeitweiligen Personalnotstand in der Defensive anschaut. Hätte der SVW im Nachhinein besser einen Abwehrspieler mehr statt einem weiteren Offensiven verpflichtet?

Glöckner: Schwer zu sagen, hinterher ist man immer schlauer. Wenn man die Innenverteidiger-Position durchgeht und wir sagen, dass Christiansen und Schuster als Back-Up auch Innenverteidiger spielen können, dann ist das ja eigentlich eine gute Personalplanung. Dass die beiden zu Verlaat auch noch wegbrechen, damit kann niemand rechnen.

Aber wenn Sportchef Jochen Kientz zu Ihnen käme und sagen würde: „Du Patrick, ich hab‘ hier einen gestandenen Innenverteidiger, der zu uns will und finanzierbar ist.“ Dann würden Sie doch bestimmt nicht Nein sagen?

Glöckner: Jochen ist bei uns federführend in der Kaderplanung und wie wir sehen, hat er auch in diesem Jahr klasse Spieler zum Waldhof geholt. Wenn er überzeugt ist, freue ich mich über einen Austausch. Wir werden vor Weihnachten noch einmal gemeinsam jede Position durchgehen. Und dann werden wir schauen, wie lange uns unsere verletzten Spieler noch ausfallen.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass im neuen Jahr der Abwärtstrend gestoppt werden kann?

Glöckner: Die Leistung über den Großteil der Hinrunde und dass wir, wie man sieht, in der Lage sind, Tore zu schießen. Man muss auch mal das Positive sehen. Wir haben eine junge wilde Truppe, die auch gern nach vorne spielt. Wenn ich sie in ein Korsett drücken würde, das nicht passt, wäre es auch kontraproduktiv. Wir müssen einfach sehen, dass wir unser Spiel stabilisieren, und dass unsere Säulen zurückkommen, die das Spiel auf dem Platz in die Hand nehmen.

Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie sich im neuen Jahr wieder zeitnah von den Abstiegsplätzen entfernen werden?

Glöckner: Sehr optimistisch. Ich glaube an die Mannschaft, ich weiß, was sie kann. Die zwei hohen Niederlagen sind vergessen, darüber darf man auch nicht mehr nachdenken. Das ist passiert und kann immer wieder mal passieren. Das ist bei anderen Teams auch so. Selbst bei internationalen Topteams kracht es schon mal ergebnistechnisch, das gehört zum Fußball dazu. Manchmal ist ein Dämpfer in der Kategorie mehr wert als schleichende, kleine Niederlagen. Ich bin absolut positiver Dinge, dass wir mit voller Power in die Rückrunde kommen.

Wie bitter ist es für Sie, dass Sie den emotionalen Fußballstandort Mannheim aufgrund der Pandemie bisher nur in Ansätzen kennenlernen konnten, was sich auch in den kommenden Monaten nicht ändern dürfte?

Glöckner: Sehr bitter, denn ich hatte mich vor Saisonbeginn sehr auf unsere Fans und die klasse Atmosphäre gefreut. Solche Fans bringen uns zwischen fünf und sieben Punkten pro Saison. Wir haben gegen Viktoria Köln und gegen Türkgücü gesehen, als ein paar Tausend Zuschauer da waren, zu was sie in der Lage sind und was sie im Stadion entfachen können. Es ist wirklich schade, dass ich das bisher nicht erleben durfte und hoffe, dass sich das so schnell wie möglich wieder ändern wird.

