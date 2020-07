Glöckners größte Baustellen

Mannheim.Von Alexander Müller

Patrick Glöckners Zeitplan ist eng getaktet. Schon am Montag beginnt der neue Trainer des SV Waldhof die Vorbereitung auf die Mitte September startende Drittliga-Saison, am 15. August steht mit dem nachgeholten Verbandspokal-Halbfinale beim Landesligisten ASC Neuenheim bereits das erste Pflichtspiel an. Die Mannheimer wollen bei den Heidelbergern und danach gegen

...