Meppen.Der gruselig wirkende Dezember-Nebel, der in der Schlussphase durch die Hänsch-Arena zog, besaß etwas Symbolisches. Denn der SV Waldhof hatte im Nachholspiel beim Tabellenletzten SV Meppen den fußballerischen Durchblick verloren. Die 0:2 (0:2)-Niederlage im Emsland beendete nicht nur die kleine Serie von fünf Partien ohne Niederlage, sie demonstrierte auch, dass in der 3. Liga Nachlässigkeiten bei der Umsetzung der Grundtugenden und eine gewisse Überheblichkeit umgehend bestraft werden.

„Wir haben gedacht, dass wir schon einen Schritt weiter sind“, fällte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner ein deutliches Urteil über einen mangelhaften Auftritt seines Teams. Nach dem 4:1-Ausrufezeichen am Samstag gegen den bisherigen Tabellenführer 1. FC Saarbrücken, das konnte man zwischen den Zeilen der Spiel-Analyse des 44-Jährigen lesen, hatten einige seiner Profis offenbar geglaubt, die eigene fußballerische Qualität genüge zum Erfolg. Ein Trugschluss, wie sich schnell herausstellen sollte.

„In der ersten Halbzeit waren wir von der Giftigkeit, der Galligkeit und in den Zweikämpfen nicht gut“, tadelte Glöckner: „Uns hat die Aggressivität gefehlt, in den Pressingsituationen waren wir immer einen Schritt langsamer als der Gegner. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir erstmal die Basis beherrschen, die Leichtigkeit nach vorne haben wir dann ohnehin.“ Mit der Basis meinte der SVW-Coach: „Zweikämpfe führen und gewinnen.“ Nur mit Hackentricks und Schönspielerei, so Glöckners Mahnung, wird es in einer Spielklasse, in der Mentalität immer Qualität schlagen kann, schwer bis unmöglich sein, Partien zu gewinnen.

Feratis Eselei in der Nachspielzeit

Es war ein frostiger Dezember-Abend, an dem sich der SVW mit etlichen Widrigkeiten konfrontiert sah. Bevor der Ball überhaupt rollte, meldete sich mit Anton Donkor der Mann fürs linke Mittelfeld ab, weil er sich kränklich fühlte. „Das ist schon ein heftiger Ausfall, Anton war bisher absoluter Stammspieler“, haderte Glöckner vor dem Anpfiff. Da wusste der Mannheimer Coach noch gar nicht, dass in Max Christiansen ein unverzichtbarer Führungsspieler nach dem Aufwärmen abwinkte. Bei ihm besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss, was einen Ausfall bis zum Ende des Jahres bedeuten würde. „Das war eine Hiobsbotschaft. Wir mussten kurzfristig improvisieren“, sagte Glöckner, der Benedict dos Santos neben Hamza Saghiri ins defensive Mittelfeld stellte.

Als sich dann auch noch Abwehr-Stabilisator Jesper Verlaat bei einer harmlos aussehenden Aktion ohne Beteiligung eines Gegenspielers verletzte und nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste, war dies offenbar der eine Nackenschlag zu viel für den SVW. Nach ersten Untersuchungen sieht es auch beim Niederländer nach einem Muskelfaserriss aus. „Jesper und Max sind zwei wichtige Spieler bei uns, allein mit ihrer Erfahrung und Mentalität. Es hat schon eine Rolle gespielt“, sagte Angreifer Dominik Martinovic hinterher zu den Ursachen der Niederlage. Und Glöckner gestand: „Nach der Verletzung von Jesper haben wir den Faden verloren.“

Verlaat hatte den Platz kaum verlassen, da schlug Hassan Amins Freistoß aus „gefühlt 40 Metern“ (Glöckner) hinter Schlussmann Jan-Christoph Bartels zum 1:0 für Meppen ins lange Eck (22.) – und beim Waldhof brach endgültig Konfusion aus. Glöckner beließ es nach Verlaats Auswechslung bei einer Dreierkette und brachte Jan Just als Eins-zu-Eins-Ersatz. Doch der Mainzer fremdelte mit seiner Rolle als linkes Glied der Dreierreihe sichtlich. Eine Systemumstellung auf Viererkette wäre nach diesen Eindrücken wahrscheinlich zielführender gewesen.

Die Meppener wunderten sich kurz über die chaotischen Zustände beim Gegner – und schlugen in Person von Lars Bünning kurz vor der Pause mit dem 2:0 zu (45.+3). Die Gegenwehr der Waldhof-Defensive bei diesem Treffer war nicht der Rede wert. „Wie wir die Tore hergeschenkt haben, ist nicht das, was wir spielen wollen“, rügte Glöckner.

Die Laune des Fußballlehrers aus Frankfurt besserte auch eine vergleichsweise anständige zweite Hälfte seines Teams nicht, in der die Meppener die Mannheimer Angriffe bis auf Onur Ünlücifcis Pfostenschuss (78.) aber weitgehend problemlos wegverteidigten. Stattdessen verschärfte Arianit Feratis Eselei, der sich in der Nachspielzeit noch völlig unnötig die fünfte Gelbe Karte abholte, die Personalsituation vor dem schweren Match beim TSV 1860 München am Samstag (14 Uhr) zusätzlich.

