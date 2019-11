Glücklich auf der Alm

Bielefeld/Mannheim.Vom Mythos der Bielefelder Alm hatte Nils Seufert bis zu seiner Unterschrift bei der Arminia im Sommer 2018 nur am Rande etwas vernommen. „Das Geschehen in Bielefeld war etwas weit weg und nicht unbedingt auf meinem Radar“, räumt der 22-jährige Mannheimer ein – und ergänzt: „Als ich aber vor Ort war, war es für mich vom ersten Moment an eine Top-Adresse. Das sieht man auch jetzt: Wir spielen echt einen Top-Fußball, haben einen guten Trainer und eine geile Mannschaft. Es gibt sehr viele fußballbegeisterte Menschen hier.“

Damit bringt der frühere Waldhof- und FCK-Junior die derzeitige Stimmungslage in Ostwestfalen auf den Punkt. Wo Branchenkenner eigentlich den VfB Stuttgart oder den Hamburger SV erwartet hätten, befindet sich Seufert nach 13 Spieltagen mit Arminia Bielefeld: an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. „Vor dem Sprung auf den ersten Platz hatten viele die Arminia wohl nicht richtig auf dem Zettel“, sagt der zentrale Mittelfeldmann vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr). Der Primus peilt den vierten Erfolg in Serie an. „Jeder Sieg fördert das gute Gefühl“, berichtet Seufert: „Man kommt in einen Flow und gewinnt auch Spiele wie beim 2:1 gegen Kiel, wo wir das 1:1 bekommen und der Gegner eigentlich voll am Drücker ist.“

Ende der Zurückhaltung

Mit ihren Ambitionen hält die Elf von Trainer Uwe Neuhaus nicht mehr unbedingt hinter dem Berg. „Die Tabellenführung hat für uns eine hohe Bedeutung, weil es kein Zufall ist“, stellte Torjäger und Identifikationsfigur Fabian Klos nach dem 5:1 gegen den 1. FC Nürnberg vor der Länderspielpause klar. Auch Seufert gibt sich angriffslustig. „Das ist schwierig zu sagen. So richtig abstreiten, dass wir oben mitspielen wollen, können wir jetzt nicht mehr“, meint der Kurpfälzer: „Wir müssen dranbleiben und einen klaren Kopf bewahren, auch wenn wir mal ein Spiel verlieren. Dann kann es eine gute Saison werden. Wir nehmen es, wie es kommt.“

Die selbstbewusste Haltung der Arminen drückt aus, dass der Sprung an die Tabellenspitze keineswegs nur ein Ausflug in unbekannte Sphären sein muss. Im Mai 2017 noch fast abgestiegen, beendete Bielefeld die Saison 2017/18 auf dem vierten Platz. In der abgelaufenen Spielzeit stellte die Arminia hinter Aufsteiger SC Paderborn das zweitbeste Rückrundenteam und landete auf Rang sieben.

Dass die 2009 noch erst- und später zeitweise drittklassigen Arminen einen klaren Plan verfolgen, spürte auch Seufert schnell. Der Mannheimer war nach dem Zweitliga-Abstieg mit dem 1. FC Kaiserslautern ablösefrei und hatte nach eigenen Angaben mehrere Optionen in Liga zwei zur Auswahl. Die Entscheidung war schnell getroffen. „Die Arminia war richtig gut vorbereitet. Die Verantwortlichen hatten sich Videosequenzen von mir angeschaut, mir gesagt, was man von mir erwartet und mir vor Augen geführt, wo es hingehen kann“, schwärmt der 22-Jährige insbesondere von Ex-Coach Jeff Saibene, der mittlerweile den FC Ingolstadt betreut: „Er war mit seinen klaren Ideen ausschlaggebend dafür, dass ich mich für die Arminia entschieden habe. Für mich war Bielefeld der richtige Schritt nach dem FCK, ich kann mich hier weiterentwickeln.“

Rückschlag durch Verletzung

Die klare Linie hat auch unter Uwe Neuhaus Bestand, der Saibene im Dezember 2018 nach dem zwischenzeitlichen Absturz auf Platz 14 ersetzte. Zu ihm pflegt Seufert „ein gutes Verhältnis“, wie er betont. „Der Trainer weiß, was er an mir hat. Er hat einen großen Anteil am Erfolg, weil jeder strikt nach seinem Plan vorgeht. Dieser Fußballstil passt einfach perfekt zur Mannschaft“, erklärt Seufert, der sich aktuell nach einer hartnäckigen Schambeinentzündung zurückkämpft: „Eigentlich bin ich eher ein ungeduldiger Spieler, aber momentan läuft es eben richtig gut. Da kann man es dem Trainer nicht übel nehmen, dass er nicht durchwechselt.“

Neuhaus, von 2007 bis 2014 bei Union Berlin, unterstrich kürzlich, dass er auf den talentierten Mannheimer („Mein Ziel ist es, irgendwann in der 1. Liga zu spielen“) setzt: „Er hat definitiv die Chance auf einen Platz in der Anfangsformation. Nils trainiert richtig gut. Er hat sich in den jüngsten beiden Kurzeinsätzen sehr eng an die erste Elf herangespielt und ist mit dem einen oder anderen auf Augenhöhe.“

