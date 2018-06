Größter Traum bleibt unerfüllt

Anzeige

MANNHEIM.Knapp acht Jahre lang, von Oktober 1994 bis März 2002, war Wilfried Gaul Vorsitzender des SV Waldhof Mannheim. „Ich habe das Amt bekleidet mit viel Herzblut und finanziellem Engagement“, sagt Gaul noch heute. In der Tat rettete er den Club nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Bundesliga 1997 gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Manfred David, der einen weiteren Großsponsor herangezogen hatte, mit einer Finanzspritze in Höhe von vier Millionen Mark vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Zwei Jahre später kehrten die Blau-Schwarzen in die Zweite Liga zurück und klopften wenig später sogar an die Tür zur Bundesliga. „Unser größter Erfolg, der Aufstieg in die Bundesliga, ist aber leider ausgeblieben“, trauert Gaul diesem persönlichen Ziel immer noch nach.

Fokus auf Jugendarbeit

Doch in Personalfragen hatte der Unternehmer, der von 1972 bis 1975 auch Geschäftsführer des Mannheimer Morgen war, nicht immer ein glückliches Händchen. Mit Hans-Günter Neues installierte er im September 1995 einen Trainer, der bei den Fans aufgrund seiner Kaiserslauterer Vergangenheit keinen leichten Stand hatte. Auch Geschäftsführer Dieter Dollmann, ebenfalls eine Personalie Gauls, trat mit seiner Initiative, das Vereinswappen zu ändern, in ein Fettnäpfchen.

„Wenn ich heute Bilanz ziehe, muss ich sagen, dass ich die Leute hier und da mehr hätte mitnehmen müssen“, sagt Gaul. „Im Großen und Ganzen war es aber in Ordnung und eine schöne Zeit.“ Sein Hauptaugenmerk hatte Gaul auf den Jugendbereich gelegt, eine Abteilung, die gerade durch die Bundesliga-Aufstiegsmannschaft 1983 zu einem Inbegriff der Waldhof-Buben geworden war. „Mir war wichtig, dass die Jugendlichen beim Verein eine Familie gefunden haben“, erklärt Gaul. 1996 wurde die A-Jugend des SV Waldhof Deutscher Vizemeister.