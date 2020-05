„Habe beim SVW viel gelernt“

Brest.In normalen Zeiten konnte man davon ausgehen, dass zu jeder Uhrzeit irgendwo auf dem Erdball ein Fußballspiel stattfindet. Während der Corona-Krise wurde aber weltweit das Geschehen in den nationalen Ligen und den kontinentalen Wettbewerben fast auf Null heruntergefahren. Lediglich Nicaragua, Tadschikistan sowie Weißrussland als einziges europäisches Land trotzten dem globalen Lockdown und pfiffen ihre Spielzeiten an. Sie ließen sie sogar unbeirrt mit Zuschauern laufen. FC Slutsk gegen Energetik-BGU Minsk, FC Slavia Mozyr gegen Torpedo Zhodino oder FC Isloch gegen Belshina Bobruisk waren in jenen Zeiten die Hoffnungsschimmer der Wettanbieter, die solche Partien in ihren Listen ganz nach oben verfrachteten.

Aus Mangel an berichtenswerten Ereignissen von den Zugpferden des europäischen Fußballs sprangen Kamerateams und Journalisten schnell auf den Zug auf und hoben den weißrussischen Fußball umgehend in den Fokus – eine Reaktion, die man in Belarus sicherlich nicht mit Abscheu erlebt hat. „Auch das Interesse von Fans aus aller Welt hat sich erhöht“, berichtet Nina Kananiuk, Medienchefin beim Erstligisten und amtierenden Meister FC Dynamo Brest. Mit einer klugen Marketingidee hat sich der Club in diesen Zeiten den teilweise schon kannibalistischen Fußballhunger der Fans zunutze gemacht und virtuelle Tickets für die Heimspiele angeboten. Für umgerechnet 25 Euro kauft man ein Paket mit einer echten Eintrittskarte und einem Stadionheft, das per Post zugeschickt wird, sowie am Spieltag einen exklusiven Link für die Stadionwebcam, die letztlich Bilder in katastrophaler Qualität liefert.

Nahe der polnischen Grenze

„Wir haben Fans in Großbritannien, Holland, Spanien, Frankreich, Italien, Belgien oder Deutschland, die schon virtuelle Tickets erworben haben“, zählt Kananiuk auf. Für ein hochgeladenes eigenes Foto wird man auf Pappe gezogen und auf eine spezielle Tribüne ins Stadion „gesetzt“. Ein klein wenig wird so dem Zuschauerschwund entgegengewirkt, der sich in der Corona-Krise im nationalen Fußball in Weißrussland eingestellt hat. Lag der Zuschauerschnitt in der Vorsaison noch bei 2470 Besuchern, passierten in diesem Jahr nur 685 unerschrockene Fans pro Spiel die Drehkreuze der Stadien.

„Unsere Meisterschaft ist nicht zu stoppen. Ich selbst bin ruhig und habe keine Angst. Meine persönliche Meinung ist, dass dieses Virus nicht gefährlicher ist als die saisonale Grippe“, sagt Vasili Khamutovski, der aktuell Torwarttrainer bei Dynamo Brest, in der Nähe der polnischen Grenze, ist und in der Saison 2000/ 01 beim SV Waldhof unter Vertrag stand, fast schon etwas emotionslos. „Die Vereine haben für ihre Spieler verstärkte Maßnahmen zur täglichen ärztlichen Kontrolle eingeführt.“ Für den mittlerweile 41-Jährigen war der Wechsel nach Mannheim einst der Sprung in den europäischen Profifußball, wenngleich er sich bei den Blau-Schwarzen gegen Achim Hollerieth nicht durchsetzen konnte.

Maradona als Club-Gesicht

„Dennoch bin ich Waldhof dankbar, dass es mir den Traum verwirklicht hat, in die 2. Bundesliga zu kommen, wo ich viel gelernt habe“, sagt Khamutovski, der nach einer Odyssee durch die Stadien und Ligen Europas auch noch bei Carl Zeiss Jena und beim FC Augsburg angeheuert hatte. Inzwischen hat er die Handschuhe zur Seite gelegt und arbeitet als Torwarttrainer. Doch sein heutiger Arbeitgeber sorgte nicht erst jetzt für Schlagzeilen, da er dem weltweiten Fußball-Shutdown trotzt. Auf dem Präsidentenstuhl von Dynamo Brest sitzt kein Geringerer als der große Diego Maradona.

Seine Präsenz in der weißrussischen Provinz ist selbstredend mehr als überschaubar und seine Mission wohl eher einem Marketing-Gag geschuldet. „Als Diego Maradona zum offiziellen Gesicht des Vereins wurde und nach Brest kam, trainierte ich in dieser Zeit noch die Torhüter bei BATE Borisov. Ich denke, die Idee bestand darin, in der ganzen Welt auf den Club aufmerksam zu machen“, sagt Khamutovski, der den Argentinier in Ausübung seines offiziellen Amtes noch nicht erlebt hat – und vermutlich auch nie erleben wird.

Wichtiger ist ihm vielmehr, das Augenmerk auf die Titelverteidigung beim derzeitigen Tabellensiebten zu legen. „Mir ist klar, dass das Interesse für unsere Liga schwinden wird, wenn in Deutschland, England oder Spanien wieder gespielt wird“, sagt Khamutovski. Vielleicht dreht sich der Spieß sogar komplett um: Aufgrund eines wahrscheinlich positiven Tests eines Spielers musste bereits die Partie FK Minsk gegen Njoman Hrodna abgesagt werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020