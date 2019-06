Härtetest bestanden

Pirmasens.Fußball-Drittligist SV Waldhof hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung bestanden und sich mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg beim Pfälzer Regionalligisten FK Pirmasens durchgesetzt. „Wir haben schöne Tore gesehen und einen guten Test gegen eine Pirmasenser Mannschaft absolviert, die dieses Spiel mit ihren robusten Akteuren ebenfalls gewinnen wollte“, war SVW-Trainer Bernhard Trares mit der Leistung seines Teams einverstanden,

In der Startelf bot Trares auf der rechten Außenbahn den 19-jährigen Gastspieler Eric Jansen auf, der aus der U 19 des Zweitligisten Karlsruher SC stammt und bereits zwei Einsätze in der DFB-U-19 vorweisen kann. Ihn wird der Aufsteiger auch im Trainingsbetrieb weiter unter die Lupe nehmen. Den ersten Treffer in der munteren Partie erzielte allerdings eine Stammkraft der Mannheimer: Gianluca Korte traf in der 28. Minute aus 18 Metern zur 1:0-Führung, die gleichzeitig auch das Halbzeitergebnis im Spesbacher Waldstadion war.

Nach dem Seitenwechsel agierte der SVW mit neun frischen Spielern, nur Torhüter Markus Scholz und Dorian Diring blieben zunächst auf dem Platz. Den ersten echten Akzent setzte dann aber Pirmasens, als Sascha Hammann per sehenswertem Kopfball zum 1:1 ausglich (51.).

Doch die Mannheimer konnten sich einmal mehr auf ihren Torjäger Valmir Sulejmani verlassen, der den SVW zunächst wieder mit 2:1 in Führung brachte (57.) und 13 Minuten später zum 3:1-Endstand erhöhte.

Schon am Samstag (14.30 Uhr) steht für den Drittliga-Aufsteiger beim südhessischen Kreisoberligisten SG Einhausen der nächste Test an. Die SGE feiert ihr 100-jähriges Bestehen. th

