Handschlag verweigert: Glöckner macht Gouaida klare Ansage

Köln.Von Alexander Müller

Die Geschichte des Fußballs ist prall gefüllt mit den kleinen und großen Eklats nach Auswechslungen. Der Tritt des frustrierten Bayern-Stürmers Jürgen Klinsmann in eine Werbetonne, nachdem ihn am 10. Mai 1997 gegen den SC Freiburg Trainer Giovanni Trapattoni vom Feld geholt hatte, genießt Legendenstatus. Die Diven Franck Ribéry und Arjen Robben bockten in München

...