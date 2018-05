Hebisch: „Das Spiel hat uns Mut gemacht“

Anzeige

Hebisch: Wenn ich an dieser Stelle ein Klischee bedienen darf: Je länger eine Serie hält, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwann endet. Wir werden weiter Gas geben, dann wird die Serie am Sonntag reißen.

Wie haben Sie den KFC Uerdingen erlebt? Der ganz große Sturmlauf ist ausgeblieben.

Hebisch: Wir hatten Uerdingen gerade in der ersten Halbzeit gut im Griff, da haben sie nicht so viele Lösungen gefunden. Wir waren gut eingestellt, am Ende hat nur das Tor gefehlt. Beim Gegentreffer kommen wir zweimal zu spät, vorher hatten wir einen Ballverlust, den wir leider nicht mehr ausbügeln konnten. Wir wussten, dass die Uerdinger gut in Umschaltsituationen sind. Das zeichnet sie aus, deswegen sind sie in ihrer Liga Erster geworden.

