Hildmann zeigt Respekt vor Waldhof

Mannheim/Kaiserslautern.Ein Sieg zur rechten Zeit: Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem 5:3-Erfolg beim FSV Zwickau am Montagabend seine Krise pünktlich zum Drittliga-Derby am Sonntag (13 Uhr) gegen den SV Waldhof ausgestanden. Dabei führten die Pfälzer nach 53 Minuten schon mit 3:0, mussten aber nach dem Zwickauer Treffer zum 3:4 in der 87. Minute noch einmal zittern, bevor der Lauterer Christian Kühlwetter kurz

...