Mannheim/Chemnitz.Fußball ist zurzeit nicht das Erste, an das man denkt, wenn es um Chemnitz geht. Im Ortszentrum steht ein großes Monument des mürrisch dreinblickenden Sozialismus-Vordenkers Karl Marx, der der sächsischen Stadt zu DDR-Zeiten zwischen 1953 und 1990 den Namen gab. Mit der Band Kraftklub hat das Erzgebirgsvorland auch einen angesagten Rock-Export im Angebot.

Doch Schlagzeilen machte Chemnitz zuletzt weder mit Marx noch mit Kraftklub, sondern als Stadt, die mit einem ernsthaften Rechtsextremismusproblem zu kämpfen hat – mittendrin in dieser Diskussion steckt auch der örtliche Fußball-Drittligist FC, der am Sonntag (13 Uhr) im ersten Saisonspiel den SV Waldhof empfängt.

Was war passiert? Vor dem Regionalliga-Spiel gegen Altglienecke im vergangenen März hatte der Verein mit einer Trauerminute einem verstorbenen CFC-Fan gedacht, der aus seinem neonazistischen Gedankengut kein Geheimnis gemacht hatte. Der Fall sorgte bundesweit für einen Aufschrei, da Teile der Chemnitzer Fans die öffentliche Würdigung im Stadion unterstützt hatten.

Koch findet deutliche Worte

Der Verein versuchte, den entstandenen Imageschaden einzudämmen: Ein Geschäftsführer und der Stadionsprecher traten zurück, der CFC positionierte sich in mehreren öffentlichen Stellungnahmen klar gegen Rassismus und Neonazismus. Beim folgenden Heimspiel gegen Bautzen betraten die Chemnitzer Spieler mit Motto-Trikots den Platz. „Es ist Zeit, Farbe zu bekennen und zu zeigen, dass Chemnitz himmelblau und nicht braun ist“, hieß es darin in Anspielung auf die Vereinsfarben. Auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch war angereist. „Das Problem kann nur die deutliche Mehrheit der Gesellschaft lösen hier vor Ort in Chemnitz. Sie muss deutlich machen: Unser Chemnitz sieht anders aus als das Chemnitz, das hier vor zwei Wochen zur Schau gestellt worden ist“, forderte er.

Seit dem Aufstieg in die 3. Liga im Frühjahr haben sich die Wogen ein wenig geglättet – der Fokus richtet sich langsam wieder aufs Sportliche. Den SVW erwartet im Stadion an der Gellertstraße ein kompakter Gegner, der ziemlich unbequem zu bespielen sein dürfte.

