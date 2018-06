Hirschs Navi hat ausgedient

Maurice Hirsch (l.) setzt sich hier im Training gegen Morris Nag durch. © Binder

Von unserem Redaktionsmitglied

Thorsten Hof

Mannheim. Wer sich in der Mannheimer Fußball-Tradition ein bisschen auskennt, muss nicht groß am Navigationsgerät herumhantieren, um das „Schlammloch“ zu finden. Auch für Waldhof-Neuzugang Maurice Hirsch ist der Sportplatz an der Altrheinstraße zwischen dem „alten“ Waldhof und dem Luzenberg natürlich ein Begriff. „Ich war hier ein paar

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3161 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.06.2018