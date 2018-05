"Ihr seid nicht Waldhof!"

Anzeige

Ein weiterer Nutzer schreibt auf der Seite des Mannheimer Morgen, dass die Problematik mit den gewaltbereiten Fans schon seit vielen Jahren bekannt sei. Der Verein wolle bzw. könne allerdings nicht auf die zahlenden Gäste verzichten. Leidtragender sei letztlich dennoch der Verein, dem dadurch auch Sponsorengelder verloren gehen. Ein weiterer fragt sich, wieso dem „ganzen Mist“ kein Ende gesetzt werde, wenn es sich um die üblichen, althergebrachten Teilnehmer handle. Eine Nutzerin schlägt fortan vor, dass auffällige, krawallbereite Fans ein lebenslanges Stadionverbot ausgehändigt bekommen sollen, die Einlasskontrollen sich verbessern müssen und ein generelles Alkoholverbot bei den Spielen herrschen müsse. Man könne so Einiges unternehmen, um die Gefahr derartiger Ausschreitungen, die nicht das erste Mal vorkommen, zu minimieren. „Zur Strafe sollten die sogenannten Fans, die komplette nächste Saison vor jedem Spiel, den Rasen mit der Nagelschere in Form bringen. Da tun sie zumindest ansatzweise was Nützliches für ihren Verein", schreibt sie.

Ein anderer Nutzer ist der Meinung, dass der Waldhof in der Regionalliga immer noch am richtigen Ort sei und appelliert für ein neues Konzept sowohl in der Vereinsführung als auch in der Fanbetreuung.

„Wir wollten nur ein Fußballfest feiern und dann gibt es leider ein paar Schwachsinnige die den Verein beschädigen. Im Namen aller wirklichen Fans möchte ich mich bei allen Verletzten und Geschädigten entschuldigen“, schreibt Martin Graf auf Facebookseite des Mannheimer Morgen.

Im Mittelpunkt der Kommentare, standen auch die Kinder, die durch die Randale im Carl-Benz-Stadion gefährdet wurden. Eine Mutter kommentiert, dass sie die Ausschreitung des gestrigen Spiels zwar ahnte, doch trotzdem mit ihrem Kind ins Stadion gegangen sei. Letztendlich musste sie mit ihrem verängstigten Sohn die Tribüne verlassen. „Ich war heute nicht das erste Mal mit meinen Kindern im Stadion, aber mit Sicherheit das letzte Mal beim Waldhof“, schreibt Walter Konrad weiterhin.

Von einem durch Uerdinger "Fans" verletzten Kind, über das in Sozialen Netzwerken diskutiert wurde, war der Polizei bis Montagnachmittag indes nichts bekannt. "Wir haben nach unseren Erkenntnissen keine Anzeige vorliegen", so ein Polizeisprecher auf Nachfrage des Mannheimer Morgen.

Andere Fans sind der Meinung, dass die Fans von KFC Uerdingen mit den Randalen angefangen und so die SVW-Fans provoziert hätten: Es seien die Uerdinger Fans gewesen, die nach dem ersten Tor im Gästeblock den Zaun eingetreten haben, um Ordner und SVW-Fans zu verletzen. Zudem hätte die Polizei zu spät reagiert und sei erst nach fünf Minuten eingetroffen, um die Ausschreitungen unter Kontrolle zu bringen.

Egal in welcher Form und egal auf welcher Seite diese Unruhen angefangen haben: So etwas gehöre nicht zum Fußball und schade nur dem eigenen Verein, schreibt eine Nutzerin auf der Seite des Waldhof. Andreas Wüst hätte sich ferner gewünscht, dass der Verein auf die gestrigen Ereignisse reagiert hätte: "Kein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung oder die Ankündigung eines Statements. Das finde ich einfach traurig", schreibt er auf der Facebook-Seite des Mannheimer Morgen. (mica)