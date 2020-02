Im April nach Neuenheim

Mannheim.Nur noch zwei Siege trennen Fußball-Drittligist SV Waldhof von der sicheren Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals im August 2020. Am Montag gaben die Mannheimer den Termin für das Halbfinale im badischen Verbandspokal beim Heidelberger Landesligisten ASC Neuenheim bekannt. Am Mittwoch, 8. April, rollt ab 19 Uhr der Ball auf dem Kunstrasenplatz in der Nähe des Olympiastützpunkts. Der Drittligist geht als haushoher Favorit in die Partie.

Der SVW muss entweder den bfv-Pokal gewinnen oder in der 3. Liga mindestens den vierten Platz erreichen (auf dem er aktuell steht), um in der kommenden Saison wieder auf der nationalen Pokal-Bühne dabei zu sein. „Wir wollen wieder so einen Höhepunkt wie gegen Eintracht Frankfurt haben“, bekundete Waldhofs Mittelfeld-Abräumer Marco Schuster schon nach dem souveränen 3:0-Erfolg im bfv-Pokal-Viertelfinale gegen Stadtrivale VfR Mannheim im Oktober. Gegen den Bundesligisten aus Frankfurt hatte der SVW in der ersten DFB-Pokal-Runde im vergangenen August eine spektakuläre Partie abgeliefert und nach einer 2:0-Führung mit 3:5 verloren.

Der mögliche Waldhof-Gegner im Verbandspokal-Endspiel am 23. Mai wird im zweiten Halbfinale am Mittwoch, 11. März (19 Uhr) zwischen dem 1. FC Mühlhausen (Landesliga Rhein-Neckar) und Oberligist FC Nöttingen ermittelt. alex

