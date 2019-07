Im Einsatz für den e.V.

Mannheim.Nach dem überraschenden Rücktritt von Stefan Höß als Vizepräsident des SV Waldhof Mannheim sind die neuen Funktionäre des Clubs am Alsenweg um Geschlossenheit bemüht. Erst kürzlich hatte der neue Vizepräsident Wolfgang Gruber (Bild), seit der Mitgliederversammlung 2018 Teil des Präsidiums, mit dem Unternehmer Peter Köhnlein erfolgreich „einen Mann von hier“ für das Wirtschafts-Ressort vorgeschlagen, dessen Herz für den Waldhof schlage, der sein wirtschaftliches Geschick als Geschäftsführer des Mannheimer Büro-Dienstleisters Office Mix aber auch „eindrucksvoll unter Beweis gestellt“ habe.

Eine Aufgabe, die Köhnlein mit klaren Vorstellungen übernahm. „Mit dem SVW blicken wir auf eine große Marke, die eigentlich noch gar nicht weiß, wie groß sie wirklich ist“, wie der Unternehmer im „MM“-Gespräch erklärt – er will die Strukturen bei den Blau-Schwarzen nachhaltig mit neuen Impulsen beleben. Zentral ist für Köhnlein und Gruber dabei die Überzeugung, dass man die Spielbetriebs-GmbH und den e.V. viel stärker zusammendenken müsse. „Für uns ist der Waldhof eins“, wie Gruber beim gemeinsamen Gespräch betont, um dabei die Kooperationspartner ausdrücklich mit einzuschließen. „Was wir mit ‚Anpfiff ins Leben’ aber auch den Ehrenamtlichen von ‚Pro Waldhof’ für starke Unterstützer an unserer Seite haben, kann man nicht hoch genug schätzen“, wie der Vorsitzende Richter am Landesarbeitsgericht klarstellt. Gruber will auch in Zukunft die Weichen stellen, um Fans noch aktiver einzubinden und den „hervorragenden Vertragspartnern“ mit einer neuen Form der Wertschätzung zu begegnen.

Beetz als „Beckenbauer“

Eine Stärke, die sich auch Peter Köhnlein für seine Aufgaben im Finanz-Ressort zunutze machen will. Denn um auf Sponsorensuche zu gehen, will der Mannheimer nicht nur den sportlichen Erfolg in den Vordergrund stellen. Besonders die soziale Leistung, die der Verein vom Nachwuchs- bis in den Profibereich erbringt, soll im Vordergrund stehen, um sich Politik und Wirtschaft als Verein zu präsentieren, der Verantwortung übernimmt und lebt. „Am Ende ist Bernd Beetz unser Franz Beckenbauer und wir sind die Mannschaft“, wie Gruber betont, der sich gemeinsam mit Peter Köhnlein als Teamplayer in neuen Funktionen für das Präsidium einbringen will, um auch fernab des Platzes für den SVW so manchen Erfolg zu erringen. mer (Bild: Binder)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019