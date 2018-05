Infos zum Kartenvorverkauf für Relegationshinspiel in Duisburg

Anzeige

Mannheim/Duisburg. Am Samstag startet der SV Waldhof den Vorverkauf für das Relegationshinspiel gegen den KFC Uerdingen am Donnerstag, 24. Mai (19 Uhr), in der Duisburger Arena – zunächst nur für Dauerkarteninhaber und Mitglieder. Der Verkauf findet von 8 Uhr bis 13 Uhr ausschließlich auf der Geschäftsstelle am Alsenweg statt. Dauerkarteninhaber und Mitglieder erhalten ein Vorkaufsrecht auf zwei Karten.

Eine Kombination von Dauerkarte und Mitgliedschaft ist nicht möglich. Sollten Dauerkarteninhaber oder Mitglieder selbst nicht die Möglichkeit haben in der Geschäftsstelle ihr Vorkaufsrecht wahrzunehmen, kann eine Person bevollmächtigt werden dieses zu nutzen. Dafür muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.

Am Pfingstmontag beginnt um 8 Uhr dann am Alsenweg der freie Vorverkauf. Hier kann pro Person nur eine Karte erworben werden. Insgesamt stehen dem SVW 4500 Karten zur Verfügung, 1200 Stehplatzkarten im Block Q und weitere 3.300 Karten in den Blöcken R, S, 20 und 21. Sitzplatzkarten kosten 20 Euro, Stehplätze sind für 12 Euro zu erwerben. (alex)