Jenas Rückkehr in die Heimat

Mannheim.In der 3. Fußball-Liga rollt nahezu täglich der Ball. Kein Wunder, dass es da jede Menge Geschichten und Geschichtchen gibt. Eine Auswahl:

FC Carl-Zeiss Jena

Das Ernst-Abbe-Sportfeld gehört zu den Kult-Spielstätten in Deutschland. Einst prägten die mit 70 Metern höchsten Flutlichtmasten Europas das idyllisch an der Saale gelegene Stadion, in dem seit Anfang März kein Fußball

...