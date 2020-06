Just bleibt ein Blau-Schwarzer

Mannheim.Von seinem Kreuzbandriss genesen, kehrte Jan Just (Bild) nach der Corona-Pause wieder in den Kader des Fußball-Drittligisten SV Waldhof zurück und stand bei seinen jüngsten fünf Einsätzen sogar zwei Mal in der Startelf. Nun schenkt der Verein dem 23-Jährigen Vertrauen über die Saison hinaus und verlängerte den auslaufenden Vertrag. „Ich bin froh, mit Hilfe des Vereins, wieder fit zu sein und möchte in der neuen Saison angreifen“, sagte der Rechtsverteidiger, der vor zwei Jahren zum Waldhof kam.

„Er hat sich über Monate richtig reingehängt und ungemein viel investiert, um wieder auf dem Platz zu stehen. Diese positive Entwicklung wollen wir in der Zukunft gemeinsam fortsetzen“, sagte SVW-Sportchef Jochen Kientz, der sich zur Vertragslaufzeit allerdings nicht äußern wollte. th

