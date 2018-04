Karlsruher SC schlägt SV Waldhof mit 4:0

Anzeige

Karlsruhe.Der Karlsruher SC hat den SV Waldhof mit 4:0 (1:0) im Halbfinale des Badischen Verbandspokals geschlagen. Marvin Wanitzek traf in der 22. Minute zum 1:0 im Wildparkstadion für die Gastgeber. Der stramme Schuss aus etwa 16 Metern prallte vom Pfosten ins Tor. Unhaltbar für SVW-Keeper Christopher Gäng. In der 66. Minute erhöhte Marvin Pourié zum 2:0 für den KSC und bereits in der 70. Minute erzielte Fabian Schleusener mit einem sehenswerten Fallrückzieher das Tor zum 3:0. In der 92. Minute traf Pourié auch zum 4:0. Mannheim blieb weitgehend ungefährlich - ein Kopfball von Michael Schultz (65.) scheiterte an KSC-Torhüter Benjamin Uphoff.

Im Endspiel trifft der KSC am Pfingstmontag, 21. Mai, auf den 1. CfR Pforzheim, der im ersten Pokal-Halbfinale Anfang April den FC Español Karlsruhe mit 4:1 besiegte. Der Sieger des Badischen Verbandspokals - offiziell bfv-Rothaus-Pokal - qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Der Karlsruher SC gewann den Pokal zuletzt im Jahr 2013, der SVW im Jahr 1999. Im vergangenen Jahr 2017 ging der Pokal an den FC Nöttingen. Insgesamt gab es vor dem heutigen Halbfinale 31 Duelle zwischen dem Karlsruher SC und dem Waldhof, fasst der KSC auf seiner Internetseite zusammen. Davon gewannen die Karlsruher 15 Spiele, neun gingen unentschieden aus, sieben Partien entschied der SVW für sich. Das letzte Aufeinandertreffen vor diesem Halbfinale war ebenfalls im bfv-Pokal. Im März 2013 besiegte der KSC die Mannheimer mit 2:0.