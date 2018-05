Kein Mann für Hokuspokus

Anzeige

Mannheim.Von einem Magier hat man gemeinhin eine etwas andere Vorstellung. Und selbst wenn die üblichen Klischees von Umhang, Zylinder und geheimnisvollem Blick inzwischen etwas überholt sind, passt Bernhard Trares auch sonst nicht ins Bild eines Fußball-Zauberers, der den Erfolg irgendwo aus übernatürlichen Sphären herbeiholt. „Ich kann keinen Zauberstab schwingen. Wir müssen diesen Job alle gemeinsam erledigen“, sagte der 52-Jährige dementsprechend bei seiner Vorstellung im Januar, denn aus seiner jahrelangen Erfahrung als Profi und Übungsleiter weiß der Bensheimer nur zu genau, dass mit Hokuspokus heutzutage nichts mehr zu holen ist. Akribische Arbeit, ein Gespür für das Potenzial der Mannschaft, die Herstellung des nötigen Teamgeists und das passende Bauchgefühl waren stattdessen die hauptsächlichen Zutaten, aus denen Trares den süffigen Relegations-Cocktail mixte.

Den Grundstein für den Einzug in die Relegationsspiele legte Trares vor allem im Trainingslager von Carvoeiro, wo er das von seinen Vorgängern Gerd Dais und Michael Fink präferierte 4-4-2-System in Richtung einer 4-2-3-1-Formation verschob. Trares hatte richtigerweise erkannt, dass viel offensives Potenzial brachlag oder – immer wieder auf die Außenbahnen geschoben (Andreas Ivan, Gianluca Korte) – nicht so zur Geltung kam, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Ab der Rückrunde agierte der SVW deshalb meistens mit zwei etwas defensiver orientierten Mittelfeldspielern vor der Abwehr (Marco Schuster, Daniel di Gregorio) und davor mit drei angriffslustigeren SVW-Kickern, die mit Korte im Zentrum für mehr Offensivaktionen sorgen sollten.

Profi, Trainer, Unternehmer Bernhard Trares wurde am 18. August 1965 in Bensheim geboren. Trares begann seine Karriere beim SV Kirschhausen und wurde mit Eintracht Frankfurt deutscher A-Jugend-Meister.

Der Südhesse lief als Spieler in der Bundesliga 183-mal für 1860 München und Werder Bremen auf, hinzu kommen 275 Zweitligaspiele für Darmstadt 98, Alemannia Aachen, SV Waldhof (2001/2002) und den Karlsruher SC bis 2004.

Als Chefcoach betreute der Ex-Profi bislang Wormatia Worms sowie die zweiten Mannschaften des FSV Frankfurt und von Schalke 04.

Zuletzt fungierte er bis September 2016 unter Bruno Labbadia als Co-Trainer beim Hamburger SV und ist Mitinhaber der Heppenheimer P&T Sportplatzsysteme GbR.

Diese Rechnung ging auf, der Waldhof trat weitaus aktiver auf und erspielte sich deutlich mehr Möglichkeiten – auch wenn die Effektivität beim Abschluss oft zu wünschen übrigließ. Die Handschrift von Trares war aber eindeutig zu erkennen. „Mir schwebt vor allem eine Dominanz vor, bei der man sagt: Okay – das ist der SV Waldhof, der bespielt den Gegner. Der zeigt, was er will“, formulierte der Coach diesen Anspruch zuvor in der Theorie, nach der Winterpause konnten sich die Zuschauer dann auch in der Praxis ein Bild vom „neuen“ Waldhof machen. Zwar hatte der Coach innerhalb weniger Wochen nicht alles umgekrempelt, aber auf jeden Fall die entscheidenden Weichen gestellt – und seine Spieler von diesem Weg überzeugen können. So nahm die Aufholjagd tatsächlich ein erfolgreiches Ende, großen Anteil daran hatte der Coach, was auch Torhüter Markus Scholz so unterschreiben würde. „Spontan fällt mir der Winter mit dem Trainerwechsel ein, mit dem sich auch die Spielphilosophie ein bisschen geändert hat“, sagt der erfahrene Keeper, als er nach dem Wendepunkt der zurückliegenden Saison gefragt wurde.