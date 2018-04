"Kein Platz für Anfeindungen und Hasstiraden, Gewalt und Pyrotechnik"

Anzeige

Polizei kündigt strikte Trennung der Fans an

Auch die Polizei hat sich mit Briefen an die Fans der beiden Vereine gewandt. Dadurch erhofften sich die Beamten „einen Effekt zur Verhinderung von gewalttätigen Auseinandersetzungen“. „Trotz der Rivalität der Anhängerschaften appellieren wir an die Vernunft aller Fußballbegeisterter und vertrauen auf Ihre sportliche Fairness, damit jeder Zuschauer das Derby friedlich erleben kann“, heißt es in dem Brief von Polizei-Einsatzleiter Lutz Schönthal. Die Polizei stehe jedem Fan neutral gegenüber und möchte allen die Voraussetzungen für die bestmögliche Unterstützung Ihrer Mannschaft schaffen. Dies könne jedoch nur gelingen, wenn sich jeder Anhänger an die Spielregeln hält und zu einem friedlichen Verlauf beitrage. „Randale, Aggressionen jedweder Art, gewaltbereites beziehungsweise gewalttätiges Verhalten sowie die Begehung von Straftaten werden nicht toleriert.“

Polizei-Einsatzleiter Lutz Schönthal kündigt an, für eine strikte Fantrennung zu sorgen. Zudem besteht im und rund um das Wildparkstadion ein absolutes Alkoholverkaufsverbot.

Ebenfalls werden sogenannte Anti-Konflikt-Teams im Einsatz sein. Die geschulten Polizisten werden durch eine gelbe Warnweste mit entsprechender Aufschrift auf dem Rücken erkennbar sein und sollen offensiv den Dialog fördern, Fans ansprechen und für gegenseitiges Verständnis sorgen.

"Auch wenn sportliche Rivalität zum Fußball dazugehört, darf diese nicht in gewalttätige Aktionen oder Randale innerhalb oder außerhalb des Stadions ausarten“, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei werde bei Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern, aber auch gegenüber Polizeibeamten konsequent durchgreifen. Zudem weisen die Beamten darauf hin, dass das Vermummen oder Abbrennen von Pyrotechnik verboten ist.

Fans müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen

Da die Anreisephase zum Spiel in die Zeiten des Feierabendverkehrs fällt, wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Karlsruher Stadtgebiet zu rechnen sein. Hinzu kommt eine Baustelle auf dem Adenauerring zwischen Stadion und Durlacher Tor. Ab 15.30 Uhr und bis zum Ende der Abreisephase wird der Adenauerring auf Höhe des Stadions für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt sein, teilt die Polizei mit.

Die Fans des KSC werden gebeten, bei der Anreise den Adenauerring von westlicher Seite her (Mühlburger Tor) zu befahren. Die Gäste aus Mannheim sollen über die Theodor-Heuss-Allee anfahren. Die Polizei empfiehlt, ganz auf das Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Stadionkassen und -eingänge werden eineinhalb Stunden vor Anpfiff geöffnet sein.

Für bahnreisende Fans des SV Waldhof Mannheim wurde ein direkter Bustransfer vom Hauptbahnhof zum Wildparkstadion organisiert. Dieser Service wird den Fans ab etwa 16 Uhr am Südausgang des Hauptbahnhofs bereitstehen. Die Sonderbusse werden unmittelbar vor dem Gästeeingang des Wildparkstadions (Eingang Ost) halten. Nach dem Spiel erfolgt der Rücktransfer vom Eingang Ost zum Hauptbahnhof. Fans sollten beachten, dass es erhebliche Einschränkungen des Parkraumes am Karlsruher Hauptbahnhof gibt, falls Sie erwägen mit dem Auto dort anzufahren.

Für die mit Reise-, Kleinbussen oder Pkw anfahrenden Fans sind auf dem östlichen Teil des „Birkenparkplatzes“, unmittelbar gegenüber dem Stadion, Gästeparkplätze reserviert. Die Zufahrt zu dem freigehaltenen Teil des Parkplatzes ist nur über die Theodor-Heuss-Allee und nicht aus westlicher Richtung über den Adenauerring (zum Beispiel vom Mühlburger Tor her) möglich. Für anreisende Fans über die B 36 wird auf das Hinweisschild an der Ausfahrt Eggenstein hingewiesen. Hier bitte über die L 604 in Richtung Waldstadt abbiegen. Der Weg zum Gästeparkplatz ist ausgeschildert.

Zum Ende des Spiels wird die Sperrung des Adenauerrings auch auf den Fußgängerverkehr ausgeweitet. So will die Polizei die Fangruppen auf Distanz halten. Ebenfalls kündigt die Polizei an, dass zum Ende der Begegnung aus Sicherheitsgründen ein Verweilen im Gästebereich des Stadions notwendig sein wird. Die mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereisten KSC-Fans sollten dann den Weg durch den Schlossgarten zu den Straßenbahnhaltestellen "Marktplatz" und "Kronenplatz" nehmen. (dls)