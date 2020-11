Kein Tabellensprung - Waldhof nur 0:0 beim FSV Zwickau

Zwickau.Nach neun Treffern in den vergangenen beiden Spielen hatten sich viele Fans des SV Waldhof vielleicht insgeheim schon auf die nächste Gala des Fußball-Drittligisten gefreut, doch die Mannheimer mussten sich am Samstagnachmittag mit einem 0:0 beim FSV Zwickau zufrieden geben. Zwar hatten die Waldhöfer vor allem im zweiten Durchgang deutlich mehr vom Spiel und mit Hamza Saghiris Pfostenschuss (57.) sicher die größte Möglichkeit, durften sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber auch bei Torhüter Jan-Christoph Bartels bedanken, der mit einer starken Parade gegen Maximilian Wolfram den Punkt für den Waldhof festhielt.

„Wir hatten gute Anlagen, aber am Ende hat ein Tor gefehlt, um den Gegner weiter zu öffnen“, beurteilte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner den Auftritt seiner Mannschaft, die im Positionsspiel gegen die gut verteidigenden Sachsen so ihre Probleme hatte. Für die „Schwäne“ war der Punkt gegen die offensivstarken Waldhöfer nach drei Niederlagen in Serie dagegen ein kleiner Lichtblick. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. In der ersten Halbzeit hatten wir genügend Chancen für die Führung, im zweiten Durchgang standen wir dann vielleicht etwas zu tief“, meinte FSV-Coach Joe Enochs.

Die erste Schrecksekunde mussten die Mannheimer bereits vor dem Anpfiff verdauen. Der FSV meldete am Samstagvormittag einen Corona-Fall in seinen Reihen, eine „komplette Absonderung der Mannschaft“ sei aber aufgrund der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht nötig, teilte Zwickau mit. Das Spiel konnte in der kalten und windigen GGZ-Arena wie geplant angepfiffen werden.

Der SVW nahm die Situation professionell an, auf Vorsicht und Abstand wurde auf dem Platz für 90 Minuten verzichtet. Und das war auch mehr als notwendig, denn die Sachsen starteten keineswegs defensiv und passiv, sondern setzten den SVW mit einem engagierten Pressing unter Druck. Das führte dann auch schnell zu brenzligen Situationen, da nicht alle Mannheimer so aufgeweckt wie die Zwickauer agierten.

So hatte etwa Dennis Willms schon nach acht Minuten eine Doppelchance, als er Marcel Hofrath mit einem Lupfer aussteigen ließ, dann aber per Hacke und Kopf aus kurzer Distanz zwei Mal am hervorragend reagierenden Bartels scheiterte. Auch als sich Bartels und Marcel Seegert nicht einig waren, wer eine eigentlich harmlose Hereingabe klären sollte, war Willms zur Stelle, verzog aber deutlich neben den Waldhof-Kasten (10.)

Die Mannheimer kamen erst nach rund 20 Minuten so richtig ins Spiel, als Zwickau den Gegendruck etwas herunterfuhr, von spielerischer Kontrolle war das Auftreten der Blau-Schwarzen aber noch deutlich entfernt. Es waren eher Einzelaktionen, die dank der Schnelligkeit von Dominik Martinovic, für Gefahr sorgten. So schickte beispielsweise Anton Donkor den Ex-Großaspacher auf der linken Seite. Martinovic ließ FSV-Abwehrchef Davy Frick stehen, scheiterte dann aber an Schlussmann Johannes Brinkies (28.). Auch die folgende Ecke war erfolgversprechend, Martinovic traf am langen Pfosten aber nur die Schulter des strauchelnden Julius Reinhardt.

Bis zur Pause war es dann aber wieder Zwickau, das sich mehr Spielanteile eroberte und bei Felix Drinkuths Schuss aus elf Metern (34.) der Führung näher war als die Waldhöfer, die aus einer Druckphase unmittelbar vor dem Seitenwechsel kein Kapital schlagen konnten.

Auch nach dem Wechsel blieb der SVW am Drücker und hatte bald seine beste Phase. Erst lenkte FSV-Keeper Brinkies eine Ecke des sehr präsenten Arianit Ferati über die Latte (56.), danach war er bei Rafael Garcias Versuch auf dem Posten. Und weil sich Zwickau auch unmittelbar danach nicht befreien konnte, lag die Waldhof-Führung in der Luft. Nach einer Flanke behauptete Saghiri den Ball im Strafraum, schlug noch einen Haken, traf dann aber nur den linken Pfosten (57.).

„Da ging es um Zentimeter“, trauerte SVW-Coach Glöckner dieser Chance nach – und klarer sollte es für die Mannheimer dann auch nicht mehr werden. Zwar hatte Waldhof weiter mehr vom Spiel, der eingewechselte FSV-Stürmer Maximilian Wolfram (67.) und Gerrit Wegkamp mit einem per Kopf verlängerten Freistoß (81.) sorgten allerdings dafür, dass es Bartels trotz der Kühlschrank-Temperaturen in der GGZ-Arena nicht kalt wurde.

Auf der Gegenseite war es nochmals Ferati, der nur knapp am FSV-Gehäuse vorbeizielte, deutlich näher am Siegtreffer war allerdings Zwickaus Wolfram, der nach einem schlampigen Ballverlust im Mittelfeld und einer schnellen Flanke in Bartels seinen Meister fand. Der Waldhof-Keeper pustete nach dem Abpfiff entsprechend durch. „Gerecht wäre es nicht gewesen, aber da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen“, meinte der 21-Jährige.



