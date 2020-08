Keine Dauerkarten beim SVW

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof hat sich aufgrund der Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie entschieden, in dieser Saison keine Dauerkarten zu verkaufen. Wenn es wieder möglich ist, Zuschauer ins Carl-Benz-Stadion zu lassen, erhalten stattdessen in einem gestaffelten Verfahren zunächst die Dauerkartenbesitzer der Vorsaison und dann SVW-Mitglieder ein Vorkaufsrecht von bis zu zwei Tickets pro Spiel, bevor ein möglicher freier Vorverkauf beginnt. Außerdem bieten die Mannheimer eine „Herzbuwe“-Dauerkarte an, mit der man ebenfalls berechtigt ist, ein Ticket zu erwerben. Die „Herzbuwe“-Dauerkarte wird einmalig 19,07 Euro kosten, wovon 19,07 Prozent der Erlöse an die karitativen „Herzbuwe“-Projekte des Vereins fließen.

„Es wird allerdings kaum möglich sein, in dieser Situation allen Fans Zugang zu ermöglichen. Daher haben wir uns sehr lange und intensiv Gedanken über die Vergabe von Eintrittskarten gemacht. Vorneweg, eine für alle zufriedenstellende Lösung wird es nicht geben. Wir sind jedoch der Meinung, dass wir mit unserem Vorgehen eine für die Fans und insbesondere für die Dauerkarten-Inhaber faire und für den SV Waldhof flexible Lösung gefunden haben, welche uns ermöglicht, auf die stetigen Entwicklungen kurzfristig und im Sinne der Fans zu reagieren“, teilte der SVW mit. Ziel sei es, das jeweils verfügbare Kartenkontingent komplett auszuschöpfen und „unseren treuen Dauerkarteninhaber der letzten Saison die größte Chance zu geben, in der nächsten Saison ebenfalls live im Stadion zu sein“.

Derzeit ist noch völlig unklar, ab wann und in welchem Umfang wieder Zuschauer zu den Spielen der 3. Liga zugelassen werden. „Ich gehe davon aus, dass wir das erste Heimspiel auf jeden Fall ohne Zuschauer bestreiten müssen“, hatte Geschäftsführer Markus Kompp am Dienstag dieser Redaktion gesagt. Am dritten September-Wochenende soll der Ball in der 3. Liga wieder rollen. Die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern haben aber bereits signalisiert, dass Zuschauer in den Stadien nicht vor dem 31. Oktober vorstellbar seien. Ende Oktober laufen in vielen Bundesländern die Corona-Verordnungen zu Großveranstaltungen aus. Nach Angaben Kompps könnte der SVW maximal 7400 Zuschauer ins Carl-Benz-Stadion lassen.

