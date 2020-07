Keine schmutzige Wäsche

Mannheim.Unten auf dem Rasen feierten die Braunschweiger zum maximal laut aufgedrehten „We Are The Champions“ mit Bierduschen den Aufstieg in die 2. Liga, oben in einem Eckchen auf der Tribüne musste Bernhard Trares fast brüllen, als er sich erklären sollte. Warum ein Trainer, der den SV Waldhof in den vergangenen zweieinhalb Jahren zurück auf die Landkarte des deutschen Profifußballs gebracht hat, nicht mehr weitermachen will. Obwohl ihn die Fans lieben und er ein enges Vertrauensverhältnis zur Mannschaft aufgebaut hat, das er selbst als „Blutsbrüderschaft“ bezeichnet. Über die Gründe, warum er das Angebot des Clubs, seinen Vertrag um eine weitere Saison auszuweiten, abgelehnt hat, will Trares auch nach der 2:3-Niederlage im Braunschweiger Dauerregen nicht sprechen. Zwei Stunden vor dem Anpfiff am Mittwoch hatte der SVW den Abschied von Trares und dessen Co-Trainer Benjamin Sachs bekanntgegeben.

„Da möchte ich gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich damit so viel bei den Fans aufwühlen würde“, bleibt Trares auch auf Nachfragen im Ungefähren. Schmutzige Wäsche will der 54-Jährige keine waschen. Aber dass sein Verhältnis zum Sportlichen Leiter Jochen Kientz seit geraumer Zeit getrübt war und er sich von der Vereinsspitze mehr Wertschätzung seiner erfolgreichen Arbeit gewünscht hätte, ist ein offenes Geheimnis. Es sei ein „Prozess“ seit Januar gewesen, der zu seinem Entschluss geführt habe, sagt Trares in Braunschweig. „Letztendlich habe ich gesagt: Weil ich den Verein so liebe und so eine tolle Zeit mit der Mannschaft hatte, glaube ich, dass es besser für den Club ist, einen Neustart mit einem neuen Trainer und neuen Spielern zu machen. Ich wollte nicht in die neue Saison hineingehen und sagen: Damit bin ich jetzt nicht richtig zufrieden“, sagt er. Die Entscheidung sei nun gefallen und er bitte darum, „dass sie so akzeptiert wird. Ich will nicht nachtreten und den Club sauber verlassen. Ich gehe nicht im Groll. Ich hatte hier eine fantastische Zeit.“

Diese fantastische Zeit geht am Samstag (14 Uhr) mit dem letzten Heimspiel gegen den FSV Zwickau zu Ende. Vielleicht werden Trares’ Gedanken noch einmal zurückschweifen, wenn alles vorbei ist. An die Aufholjagd in seiner ersten Regionalliga-Saison mit dem SVW, die in der Skandal-Relegation gegen Uerdingen detonierte. Oder die Gefühlsexplosionen nach dem Fabel-Aufstieg mit 88 Punkten im Frühjahr 2019. Und natürlich die vom Ausbruch des Coronavirus überschattete denkwürdige Drittliga-Saison, in der die Mannheimer lange vom Durchmarsch in die 2. Liga träumen konnten.

Trares’ Wehmut wird groß sein, wenn das Kapitel Waldhof vorbei ist. „Ja, es wird wehtun“, verrät er mit Blick auf sein Mannheimer Finale, bei dem die SVW-Fans, denen er sich so eng verbunden fühlte, ausgeschlossen bleiben. „Danach nehmen wir uns alle in den Arm, trinken ein Bier zusammen und dann hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen Spieler mal wieder über den Weg laufe – am liebsten eine Stufe höher“, meint der 54-Jährige.

Seine Spieler informierte der Heppenheimer am Dienstagabend im Hotel in Braunschweig über seine Entscheidung. „Die Mannschaft hat es relativ gefasst aufgenommen, aber ist zum Großteil natürlich traurig darüber. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Aber so ist das Fußballgeschäft, dass sich Wege auch trennen können, wenn es gut gelaufen ist“, berichtete Co-Kapitän Marco Schuster. Dem pflichtete der derzeit verletzte Maurice Deville bei: „Schade für alle, dass es so gekommen ist.“

Kientz sondiert den Markt

Trares’ freiwilliger Abgang lenkt den Fokus auf Manager Kientz, dem nun die schwierige Aufgabe zukommt, den richtigen Nachfolger für den enorm populären Trares zu finden. „Wir haben zweieinhalb Jahre super erfolgreich zusammengearbeitet. Jetzt irgendwas aufzuwärmen, bringt nichts. Es ist wie in einer Ehe, da scheint auch nicht jeden Tag die Sonne“, will auch der Sportliche Leiter nicht nachkarten. Zu den Gerüchten, der frühere Hoffenheimer Coach Marco Pezzaiuoli sei nach seiner Kündigung bei Eintracht Frankfurt am Dienstag der Top-Kandidat auf den Job am Alsenweg, stellt Kientz noch einmal klar: „Es hat noch keine Gespräche gegeben, auch mit Marco Pezzaiuoli nicht.“ Der gebürtige Mannheimer sei zwar ein „guter Trainer“, der auch ein Kandidat werden könne, aber im Moment gehe es erst einmal darum, den Markt zu sondieren, um den richtigen Mann zu finden.

Trares hält währenddessen zusammen mit seinem neuen dauerhaften Co-Trainer Benjamin Sachs („Er ist ein Super-Partner an meiner Seite geworden“) perspektivisch die Augen nach einer neuen Herausforderung auf. „Ich habe Power ohne Ende, ich bin nicht ausgelaugt“, sagt er. Ob es 1860 München werden könnte, der Kult-Verein, für den er lange als Profi spielte? „Nein, ich habe keinen Plan mit einem anderen Club“, betont Trares. Die Braunschweiger Spieler haben zu diesem Zeitpunkt ihre Aufstiegsfeierlichkeiten schon ins Trockene verlegt.

