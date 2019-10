Kern ärgert die alten Kumpel

München.Am Spielerausgang des städtischen Stadions an der Grünwalder Straße steckten drei alte Bekannte ihre Köpfe zusammen. Die Waldhöfer Kevin Conrad und Gianluca Korte flachsten mit ihrem früheren Kollegen Timo Kern. Der hatte seinen Kapuzenpulli in der spätabendlichen Münchner Kälte über den Kopf gezogen – genau jenes Körperteil, mit dem er eine Stunde zuvor mit seinem Ausgleichstreffer in der

...