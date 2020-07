Kientz dementiert Glöckner-Verpflichtung

Mannheim.Sportchef Jochen Kientz hat einen Bericht der "Bild"-Zeitung dementiert, wonach die Verpflichtung von Patrick Glöckner als neuem Trainer des SV Waldhof bereits feststehe. "Ich habe sicher schon mit einigen Trainern gesprochen. Solche Personalien müssen bei uns durch den Aufsichtsrat. Und wir haben immer gesagt: Wir machen keinen Schnellschuss", sagte er am Mittwochnachmittag dieser Redaktion. Glöckner betreute zuletzt den Drittliga-Rivalen Chemnitzer FC, mit dem er am letzten Spieltag knapp den Klassenerhalt verpasste. Kientz kennt den 43-jährigen Bonner, der mit dem ehemaligen Nationalspieler Michael Ballack befreundet ist, aus einer Zusammenarbeit bei der Männer-Modelagentur „Amaze Models“. Die "Bild" hatte zuvor berichtet, der Vertrag mit dem früheren Bundesliga-Profi Glöckner sei bereits unterschrieben. Dies trifft auch nach Informationen dieser Redaktion nicht zu, allerdings zählt der Rheinländer zu den Kandidaten für den Job am Alsenweg.

Glöckners Vertrag in Chemnitz läuft noch eine weitere Saison, der in Frankfurt lebende Fußballlehrer hat aber offengelassen, ob er den Neuaufbau mit den Sachsen in der Regionalliga angehen will. Für Mittwochabend hat der Chemnitzer FC eine Stellungnahme zu der Personalie angekündigt.