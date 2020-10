Klappt es mit dem ersten Sieg? SV Waldhof trifft auf Türkgücü München

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim trifft am Samstag in der 3. Liga in einem Heimspiel auf den Aufsteiger Türkgücü München. Nach zwei Punkten aus zwei Spielen soll es am dritten Spieltag endlich mit dem Sieg klappen. Waldhof-Trainer Patrick Glöckner erwartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. „Zu uns kommt ein Team, das mit einem guten Lauf gestartet ist und das vor der Saison extrem auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Sie werden entsprechend mit breiter Brust auflaufen, aber wir werden es München natürlich so schwer wie möglich machen“, schätzt der SVW-Coach den kommenden Gegner als echte Herausforderung ein. Anstoß der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr (ab 13.45 Uhr live bei Magentasport).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020